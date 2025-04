Copiar o link do artigo

O que é armazenamento de objetos?

O armazenamento de objetos é um método para salvar grandes quantidades de dados, especialmente dados não estruturados, em nuvem. Grande parte dos dados gerados pelas atividades das empresas não está estruturada, incluindo registros, conteúdo de vídeo e fotos, dados de sensores e páginas web, entre muitos outros exemplos. O armazenamento de objetos mantém esses dados em múltiplos servidores em nuvem, com cada arquivo ou segmento de dados como seu próprio objeto, completo com metadados e um nome ou identificador único para a recuperação dos dados.

O armazenamento de objetos não armazena esses objetos em pastas, como em uma hierarquia tradicional baseada em arquivos, em vez disso, todos os objetos são armazenados juntos em um único "lago de dados" (também chamado de "pool de dados"). Por esta razão, o armazenamento de objetos pode armazenar grandes quantidades de dados muito rapidamente, assim como jogar as roupas dentro de uma sacola grande é o jeito mais rápido de levar as roupas para uma viagem do que dobrá-las e separá-las cuidadosamente em uma mala.

O armazenamento de objetos pode conter tantos dados que é praticamente ilimitado. Também é mais econômico do que alguns dos outros métodos de armazenamento em nuvem disponíveis. Entretanto, o custo de acesso aos dados depois de armazenados (conhecido como "saída de dados" ) é às vezes proibitivo, dependendo do fornecedor.

Como funciona o armazenamento de objetos?

A computação em nuvem em geral envolve o aluguel de poder de computação e espaço de armazenamento de provedores de nuvens, em vez de usar servidores e computadores no local.O armazenamento em nuvem significa simplesmente armazenar dados na infraestrutura de um provedor de nuvem, que pode existir em um ou mais locais físicos remotos.

Objetos

Em um contexto de armazenamento em nuvem, um objeto é uma unidade de dados. Um objeto pode estar em qualquer formato e ser de qualquer tamanho. Fotos, arquivos de áudio, logs de rede e e-mails podem ser todos armazenados como um objeto.

Sem hierarquia de arquivos

Ao contrário do armazenamento local típico de computadores, ou armazenamento de arquivos baseado em nuvem, o armazenamento de objetos não é classificado em pastas. Não há um caminho hierárquico para chegar a cada objeto; os objetos podem ser alcançados através de diferentes caminhos. Se o Jerry salvou uma foto de uma lula em seu computador em sua unidade C:, ele pode salvá-la em uma pasta chamada "Fotos" e em uma subpasta chamada "Fotos de lulas." Para chegar a esta foto mais tarde, o Jerry abre C:, depois "Fotos," depois "Fotos de lulas," e por fim a própria foto. O caminho do Jerry até a foto era parecido com isto:

Computador --> C: --> " Fotos" --> " Fotos de lulas" --> abrir foto

Mas se o computador de Jerry funcionasse como o armazenamento de objetos, ele usaria metadados sobre a imagem da lula, talvez o nome do arquivo, a data em que a foto foi tirada, ou suas dimensões precisas, para encontrá-la mais tarde. E ao invés de seguir um caminho estruturado como o acima, ele simplesmente encontraria e abriria o arquivo assim:

Computador --> buscar por foto --> abrir foto

É assim que funciona o armazenamento de objetos. Os objetos são acessados diretamente e, em vez de serem armazenados em uma série de subpastas, todos eles são armazenados juntos em um lago de dados (definido abaixo).

Outros componentes críticos do armazenamento de objetos incluem:

Metadados: metadados são informações sobre um arquivo, como nome, tipo, ou tamanho.O uso de metadados ajuda a separar o armazenamento de objetos do armazenamento em blocos, outro método de armazenamento em nuvem.Como o armazenamento de objetos não está estruturado, os metadados podem ser tão extensos quanto se desejar e podem ter qualquer forma.Por exemplo, o Jerry poderia atribuir qualquer número de rótulos de metadados a sua foto de lula para garantir que ele pudesse encontrá-la rapidamente mais tarde.Ele poderia até mesmo atribuir um número único, ou um "identificador único".

Identificador único: o identificador único é uma string (uma sequência de caracteres) que é atribuída a cada objeto no armazenamento de objetos.Isto permite uma busca e recuperação mais rápida do objeto mais tarde.

Saída de dados: quando um cliente de armazenamento de objetos pede para carregar ou acessar um objeto, o provedor de armazenamento deve transferi-lo para ele através de uma rede.Este processo é chamado de saída de dados.Muitos provedores de armazenamento de objetos cobram altas taxas pela leitura dos dados armazenados, o que pode tornar o armazenamento de objetos menos rentável para muitas empresas.

O que é um lago de dados ou pool de dados?

Um lago de dados, ou pool de dados, é uma coleção de dados não estruturados que pode ser tão grande quanto necessário. Os lagos de dados armazenam qualquer quantidade de dados. Os dados em um lago de dados não precisam ser colocados em uma estrutura, reformatados, comprimidos ou necessitam que se faça qualquer outra coisa antes de entrar no lago, assim como a água pode entrar em um lago no mundo real a partir de vários rios e riachos, tanto na forma sólida quanto líquida.

Como o armazenamento de objetos difere do armazenamento de blobs?

O armazenamento de blobs é um tipo de armazenamento de objetos. Ele armazena Objetos binários grandes (conhecidos coloquialmente como "blobs"), da mesma forma que o armazenamento de objetos.Os blobs não precisam seguir um determinado formato ou ter quaisquer metadados associados a eles.São uma série de bytes, com cada byte composto de 8 bits (um 1 ou um 0, daí o descritor "binário"), e qualquer tipo de dado pode entrar em um blob.

Quais são os melhores casos de uso para o armazenamento de objetos?

Qualquer atividade que gere grandes quantidades de dados pode funcionar bem com o armazenamento de objetos. Este é particularmente o caso se os dados não precisarem ser acessados com frequência. Alguns exemplos incluem:

Ativos de aplicativos: todas as imagens, JavaScript, CSS, documentos e arquivos para um aplicativo podem ser facilmente armazenados através do armazenamento de objetos.

todas as imagens, JavaScript, CSS, documentos e arquivos para um aplicativo podem ser facilmente armazenados através do armazenamento de objetos. Backup e recuperação: o armazenamento de objetos é ideal para armazenar backups do sistema (backups regulares são a melhor prática para recuperação de ransomware).

o armazenamento de objetos é ideal para armazenar backups do sistema (backups regulares são a melhor prática para recuperação de ransomware). Análise: eventos de rede e atividade de aplicativos geram grandes quantidades de dados.Estes dados podem ser registrados para análise posterior no armazenamento de objetos.

eventos de rede e atividade de aplicativos geram grandes quantidades de dados.Estes dados podem ser registrados para análise posterior no armazenamento de objetos. Arquivamento de dados: os dados que não são necessários regularmente mas ainda não podem ser apagados podem ir para o armazenamento de objetos.

os dados que não são necessários regularmente mas ainda não podem ser apagados podem ir para o armazenamento de objetos. Mídia: os arquivos de vídeo, áudio e fotografia podem ser muito grandes, especialmente se forem de alta qualidade. A natureza escalável do armazenamento de objetos faz dele uma boa opção para tais arquivos.

os arquivos de vídeo, áudio e fotografia podem ser muito grandes, especialmente se forem de alta qualidade. A natureza escalável do armazenamento de objetos faz dele uma boa opção para tais arquivos. Dados para aprendizado de máquina: algoritmos de aprendizado de máquina requerem grandes quantidades de dados para poderem ser treinados com eficácia. O armazenamento de objetos pode atuar como um repositório para essas grandes quantidades de dados de treinamento.

Quais são os benefícios do armazenamento de objetos?

O armazenamento de objetos tende a ser:

Escalável para qualquer quantidade de dados

para qualquer quantidade de dados Pesquisável através de metadados e identificadores exclusivos

através de metadados e identificadores exclusivos Não complexo , sem hierarquias de arquivos e sem necessidade de reformatar ou estruturar os dados

, sem hierarquias de arquivos e sem necessidade de reformatar ou estruturar os dados Resiliente , pois os provedores de armazenamento em nuvem têm muitos pools de servidores para failover

, pois os provedores de armazenamento em nuvem têm muitos pools de servidores para failover De baixo custo já que os clientes pagam apenas pelo armazenamento de que necessitam

Quais são as desvantagens do armazenamento de objetos?

As taxas de saída de dados podem neutralizar o custo-benefício do armazenamento de objetos. Este post no blog tem uma boa descrição de como os provedores de armazenamento de objetos às vezes cobram valores altos para acessar objetos armazenados.

O desempenho pode ser mais lento com o armazenamento de objetos, particularmente para a recuperação de dados. O armazenamento em blocos é projetado para carregar os dados solicitados mais rapidamente, mas geralmente custa mais.

A Cloudflare fornece armazenamento de objetos?

O Cloudflare R2 é um armazenamento de objetos sem taxas de saída, tornando-o muito mais acessível do que muitas outras opções de armazenamento em nuvem. O Cloudflare R2 integra-se à CDN global da Cloudflare para desempenho máximo.Ele também se integra com o Cloudflare Workers para decisões aprimoradas e roteamento de solicitações personalizadas.Saiba mais sobre o armazenamento de objetos R2.