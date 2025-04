Copiar o link do artigo

O que é armazenamento em blocos?

O armazenamento em blocos é um tipo de armazenamento em nuvem que divide arquivos e dados em blocos de igual tamanho. Este método de armazenamento permite a rápida recuperação de dados, uma vez que não depende de um sistema de arquivo. Pense na diferença entre procurar no catálogo digital de uma biblioteca da cidade para encontrar um livro, e saber exatamente onde um livro está nas prateleiras. O primeiro é mais como armazenamento de arquivos; o segundo é mais como armazenamento em bloco.

Os desenvolvedores geralmente preferem o armazenamento em blocos para aplicativos que precisam carregar dados regularmente a partir do back-end. O armazenamento em blocos é rápido e pode ser escalado facilmente. Também funciona bem com vários tipos de modelos de computação e redes, incluindo computação de contêiner, máquinas virtuais e redes de áreas de armazenamento (SANs).

No entanto, o armazenamento em blocos tem suas desvantagens. Os metadados do arquivo devem ser muito básicos e geralmente não podem ser personalizados (imagine uma biblioteca onde apenas o título de um livro é registrado). O armazenamento em blocos também é uma opção de armazenamento mais cara do que alguns outros modelos de armazenamento em nuvem, como o armazenamento de objetos.

Como funciona o armazenamento em blocos?

Gravação de dados

Quando um aplicativo que usa armazenamento em blocos grava dados no banco de dados de armazenamento em blocos, em vez de armazená-los como um arquivo, divide os dados em várias seções, os "blocos". Estes blocos não precisam ser armazenados em nenhuma ordem em particular.

Identificador único

Cada bloco tem um número identificador único que permite que o aplicativo o encontre mais tarde.

Tabela de pesquisa de dados

Estes identificadores exclusivos são armazenados em uma tabela de busca de dados, um formato que permite que o aplicativo encontre facilmente onde cada bloco está quando é necessário.

Leitura de dados

Sempre que os dados armazenados nos blocos são solicitados, o aplicativo consulta a tabela de pesquisa de dados para encontrar onde os dados solicitados estão armazenados. Normalmente, os dados solicitados são distribuídos por vários blocos. O aplicativo usa os identificadores da tabela para recuperar os dados e funde os blocos díspares de volta em sua forma original.

Quais são os benefícios do armazenamento em blocos? Quais são as desvantagens?

Os benefícios incluem:

O armazenamento em blocos é rápido: o uso de identificadores únicos, em vez de procurar dados usando metadados ou uma hierarquia de arquivos, significa que os dados podem ser recuperados com extrema rapidez.

o uso de identificadores únicos, em vez de procurar dados usando metadados ou uma hierarquia de arquivos, significa que os dados podem ser recuperados com extrema rapidez. Existem vários caminhos para os dados: o armazenamento em blocos permite que os dados sejam alcançados de várias maneiras, já que o identificador único é tudo o que é necessário para a recuperação.Em contraste, o armazenamento de arquivos envolve seguir o caminho hierárquico do arquivo até chegar ao arquivo desejado.

As desvantagens incluem:

O armazenamento em blocos é caro: em parte porque é otimizado para um desempenho rápido, o armazenamento em blocos custa mais do que o armazenamento de objetos.Pense em quanto um carro de corrida custa mais do que uma van de passageiros grande.

em parte porque é otimizado para um desempenho rápido, o armazenamento em blocos custa mais do que o armazenamento de objetos.Pense em quanto um carro de corrida custa mais do que uma van de passageiros grande. Os metadados do armazenamento em blocos são limitados: o armazenamento em blocos inclui apenas os atributos básicos do arquivo como metadados.

Como o armazenamento em blocos se compara ao armazenamento de objetos?

O armazenamento de objetos mantém arquivos e dados no que se chama um "lago de dados", uma coleção não hierárquica de dados não estruturados. Qualquer tipo de dados ou formato de arquivo pode ir para o armazenamento de objetos, o que significa que, ao contrário do armazenamento em blocos, os metadados podem ser complexos e personalizados. Mídia (como vídeo e áudio), logs e backups de recuperação de desastres são alguns dos usos comuns para armazenamento de objetos, embora seja extremamente flexível e funcione com vários casos de uso.

Como o armazenamento de objetos não é estruturado ou hierárquico, ele pode rapidamente, e quase sem limites, armazenar grandes quantidades de dados, assim como jogar as roupas dentro de uma sacola grande é o jeito mais rápido de levar as roupas para as férias do que dobrá-las e separá-las cuidadosamente em uma mala. Entretanto, assim como fazer as malas desta forma, o armazenamento de objetos pode tornar a recuperação de dados menos eficiente.

Armazenamento de objetos versus armazenamento em blocos Armazenamento de objetos Armazenamento em blocos Capacidade de armazenamento Quase ilimitado Depende do fornecedor Recuperação de dados Às vezes lenta Rápido Metadados Personalizável Básico, limitado

O armazenamento de blobs é outro tipo de armazenamento de objetos, usado para Objetos binários grandes (coloquialmente chamado "blobs").Também funciona melhor para dados não estruturados que não precisam ser recuperados com freqüência.

Como o armazenamento em blocos se compara ao armazenamento de arquivos?

O armazenamento de arquivos em nuvem é essencialmente uma hierarquia tradicional de arquivos e pastas, hospedada em nuvem. As pastas de dados ficam aninhadas em diretórios e subdiretórios e, dentro de cada pasta, os arquivos são marcados com metadados para facilitar a identificação. O armazenamento de arquivos mantém os dados organizados, mas não escala muito bem para grandes quantidades de dados. Passar pela hierarquia acrescenta tempo para a recuperação de dados.

Entretanto, o armazenamento de arquivos pode funcionar muito bem para alguns casos de uso. Os indivíduos que não precisam armazenar e recuperar dados em uma escala empresarial podem achar que o armazenamento de arquivos é adequado para suas necessidades.

O que é o Cloudflare R2?

O custo da recuperação de dados, também conhecido como saída de dados, é hoje uma grande preocupação para as organizações.Para combater estes custos crescentes, a Cloudflare oferece armazenamento de objetos com taxa zero de saída através de um serviço chamado Cloudflare R2. O R2 permite a recuperação de dados rápida e gratuita e, quando combinado com as funções de código distribuído do Cloudflare Workers, é infinitamente personalizável.A Cloudflare visa ajudar desenvolvedores e organizações a evitar o aprisionamento tecnológico com esse serviço.