¿Qué es el almacenamiento de objetos?

El almacenamiento de objetos es un método para guardar grandes cantidades de datos, especialmente datos no estructurados, en la nube. Gran parte de los datos generados por las actividades empresariales no están estructurados: registros, vídeos y fotos, datos de sensores y páginas web, entre otros muchos ejemplos. El almacenamiento de objetos mantiene estos datos en múltiples servidores en la nube, con cada archivo o segmento de datos como su propio objeto, completo con metadatos y un nombre o identificador único para la recuperación de datos.

El almacenamiento de objetos no almacena estos objetos en carpetas, como en una jerarquía tradicional basada en archivos, sino que todos los objetos se almacenan juntos en un único "lago de datos" (lo que también se conoce como "pool de datos"). Por esta razón, el almacenamiento de objetos puede almacenar grandes cantidades de datos de forma muy rápida, del mismo modo que meter ropa en una bolsa es una forma más rápida de hacer la maleta para un viaje que si hay que doblarla y clasificarla cuidadosamente en una maleta.

El almacenamiento de objetos puede contener tantos datos que es prácticamente ilimitado. También es más rentable que otros métodos de almacenamiento que hay disponibles en la nube. No obstante, el coste de acceder a los datos una vez se hayan almacenado (lo que se conoce como "salida de datos" ) es a veces prohibitivo, en función del proveedor.

¿Cómo funciona el almacenamiento de objetos?

En general, la informática en nube consiste en alquilar potencia informática y espacio de almacenamiento a los proveedores de la nube, en lugar de utilizar servidores y ordenadores en local. Almacenamiento en la nube significa simplemente almacenar datos en la infraestructura de un proveedor de la nube, que puede existir en una o varias ubicaciones físicas en remoto.

Objetos

En un contexto de almacenamiento en la nube, un objeto es una unidad de datos. Un objeto puede tener cualquier formato y tamaño. Tanto fotos, como archivos de audio, registros de red y correos electrónicos pueden almacenarse como un objeto.

Sin jerarquía de archivos

A diferencia del almacenamiento local típico de un ordenador de escritorio, o del almacenamiento de archivos en la nube, el almacenamiento de objetos no se organiza en carpetas. No hay una única ruta jerárquica para llegar a cada objeto; es posible llevar a los objetos por diversas rutas. Si Jerry guardara una foto de un calamar en su ordenador en la unidad C:, podría guardarla en una carpeta llamada "Fotos" y en una subcarpeta llamada "Fotos del calamar." Para llegar a esta foto más tarde, Jerry abre C:, luego "Fotos," luego "Fotos del calamar," y luego la foto en cuestión. La ruta de Jerry hacia la foto sería así:

Ordenador de escritorio --> C: --> " Fotos" --> "Fotos del calamar" --> abrir foto

Pero si el ordenador de Jerry funcionara más bien como el almacenamiento de objetos, utilizaría metadatos sobre la foto del calamar (quizá el nombre del archivo, la fecha en la que se hizo la foto sus dimensiones exactas) para encontrarla más tarde. Y en lugar de seguir una ruta estructurada como la expuesta anteriormente, simplemente encontraría y abriría el archivo:

Ordenador de escritorio --> buscar foto --> abrir foto

Esto se parece más a cómo funciona el almacenamiento de objetos. Se accede directamente a los objetos, y en lugar de almacenarlos en una serie de subcarpetas, se almacenan todos juntos en un lago de datos (lo cual se definirá más adelante).

Otros componentes fundamentales del almacenamiento de objetos son:

Metadatos: los metadatos son información sobre un archivo, como su nombre, tipo o tamaño. El uso de metadatos ayuda a diferenciar el almacenamiento de objetos del almacenamiento en bloques, otro método de almacenamiento en la nube. Ya que el almacenamiento de objetos no está estructurado, los metadatos pueden ser tan extensos como se desee y tener cualquier forma. Por ejemplo, Jerry podría asignar cualquier número de etiquetas de metadatos a su foto del calamar para asegurarse de que la pueda encontrar rápidamente más adelante. Incluso podría asignarle un número único, o "identificador único".

Identificador único: el identificador único es una cadena (una secuencia de caracteres) que se asigna a cada objeto en el almacenamiento de objetos. Esto permite que más tarde se pueda realizar una búsqueda y recuperación más rápida de ese objeto.

Salida de datos: cuando un cliente de almacenamiento de objetos solicita cargar o acceder a un objeto, el proveedor de almacenamiento debe transferírselo a través de una red. Este proceso se llama salida de datos. Muchos proveedores de almacenamiento de objetos cobran tarifas elevadas por la lectura de los datos almacenados, lo cual puede hacer que el almacenamiento de objetos resulte menos rentable para muchas empresas.

¿Qué es un lago de datos o pool de datos?

Un lago de datos, o pool de datos, es una recopilación de datos no estructurados que puede ser tan grande como sea necesario. Los lagos de datos almacenan cualquier cantidad de datos. Los datos de un lago de datos no necesitan ser estructurados, reformateados, comprimidos ni ningún otro proceso antes de entrar en el lago, de igual forma que el agua puede entrar en un lago en la realidad desde diferentes ríos y arroyos, tanto en forma sólida como líquida.

¿En qué se diferencia el almacenamiento de objetos del almacenamiento de blobs?

El almacenamiento de blobs es un tipo de almacenamiento de objetos. Almacena objetos grandes binarios (conocidos coloquialmente como "blobs"), como hace el almacenamiento de objetos. Los blobs no tienen que seguir un formato determinado ni tener ningún metadato asociado. Son una serie de bytes, cada uno de los cuales está formado por 8 bits (un 1 o un 0, de ahí el descriptor "binario" ), y cualquier tipo de datos puede ir en un blob.

¿Cuáles son los mejores casos de uso para el almacenamiento de objetos?

Cualquier actividad que genere grandes cantidades de datos puede funcionar bien con el almacenamiento de objetos. Sobre todo si no es necesario acceder a los datos con frecuencia. Algunos ejemplos son:

Activos de la aplicación: todas las imágenes, JavaScript, CSS, documentos y archivos de una aplicación se pueden almacenar con facilidad con el almacenamiento de objetos.

todas las imágenes, JavaScript, CSS, documentos y archivos de una aplicación se pueden almacenar con facilidad con el almacenamiento de objetos. Copias de seguridad y recuperación: el almacenamiento de objetos es ideal para almacenar copias de seguridad del sistema (realizar copias de seguridad periódicas es una buena práctica para la recuperación por ransomware).

el almacenamiento de objetos es ideal para almacenar copias de seguridad del sistema (realizar copias de seguridad periódicas es una buena práctica para la recuperación por ransomware). Análisis: los eventos de red y la actividad de las aplicaciones generan grandes cantidades de datos. Estos datos se pueden registrar para su posterior análisis en el almacenamiento de objetos.

los eventos de red y la actividad de las aplicaciones generan grandes cantidades de datos. Estos datos se pueden registrar para su posterior análisis en el almacenamiento de objetos. Archivado de datos: los datos que no se necesitan con regularidad, pero que todavía no se pueden borrar, se pueden pasar al almacenamiento de objetos.

los datos que no se necesitan con regularidad, pero que todavía no se pueden borrar, se pueden pasar al almacenamiento de objetos. Medios: los archivos de vídeo, audio y fotografía pueden ser bastante grandes, especialmente si son de alta calidad. El almacenamiento de objetos es idóneo para este tipo de archivos por ser ampliable.

los archivos de vídeo, audio y fotografía pueden ser bastante grandes, especialmente si son de alta calidad. El almacenamiento de objetos es idóneo para este tipo de archivos por ser ampliable. Datos para el aprendizaje automático: los algoritmos de aprendizaje automático necesitan grandes cantidades de datos para poder entrenarse de forma eficaz. El almacenamiento de objetos puede actuar como depósito para estas grandes cantidades de datos de entrenamiento.

¿Cuáles son las ventajas del almacenamiento de objetos?

El almacenamiento de objetos tiende a ser:

Ampliable a cualquier cantidad de datos

a cualquier cantidad de datos Consultable mediante metadatos e identificadores únicos

mediante metadatos e identificadores únicos Poco complejo , sin jerarquías de archivos y sin necesidad de reformatear o estructurar los datos.

, sin jerarquías de archivos y sin necesidad de reformatear o estructurar los datos. Resistente , ya que los proveedores de almacenamiento en la nube tienen muchos grupos de servidores para la conmutación por error

, ya que los proveedores de almacenamiento en la nube tienen muchos grupos de servidores para la conmutación por error De bajo coste, ya que los clientes solo pagan por el almacenamiento que necesitan

¿Cuáles son las desventajas del almacenamiento de objetos?

Las tarifas de salida de datos pueden contrarrestar la ventaja económica del almacenamiento de objetos. En esta entrada del blog se puede ver un desglose acerca de cómo los proveedores de almacenamiento de objetos a veces cobran grandes recargos por acceder a los objetos almacenados.

El rendimiento puede ser más lento con el almacenamiento de objetos, sobre todo para la recuperación de datos. El almacenamiento en bloques está diseñado para cargar los datos solicitados más rápidamente, pero suele ser más caro.

¿Ofrece Cloudflare almacenamiento de objetos?

Cloudflare R2 es un almacenamiento de objetos sin tarifas de salida, lo que lo hace mucho más económico que otras opciones de almacenamiento en la nube. Cloudflare R2 se integra con la CDN global de Cloudflare para conseguir el máximo rendimiento. También se integra con Cloudflare Workers para mejorar las decisiones y el enrutamiento personalizado de las solicitudes. Más información sobre el almacenamiento de objetos R2.