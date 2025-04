Copia link dell'articolo

Cos'è l'archiviazione a oggetti?

L'archiviazione a oggetti è un metodo che consente di salvare grandi quantitativi di dati, in particolare dati non strutturati, nel cloud. Gran parte dei dati generati dalle attività aziendali non sono strutturati, inclusi registri, contenuti video e fotografici, dati dei sensori e pagine Web, solo per citare qualche esempio. L'archiviazione a oggetti conserva questi dati su più server cloud, con ogni file o segmento di dati come oggetto a sé stante, completo di metadati e un nome o identificativo univoco per il recupero dei dati.

L'archiviazione a oggetti non archivia questi oggetti in cartelle, come in una tradizionale gerarchia basata su file, ma tutti gli oggetti vengono archiviati insieme in un singolo "data lake" (detto anche "pool di dati"). Per questo motivo, l'archiviazione a oggetti può archiviare grandi quantitativi di dati in tempi molto rapidi, proprio come gettare i vestiti in una borsa è un modo più veloce per partire per un viaggio rispetto a piegarli e ordinarli con cura in una valigia.

L'archiviazione a oggetti può contenere così tanti dati da essere praticamente illimitata. È anche più conveniente da un punto di vista economico rispetto ad alcuni degli altri metodi di archiviazione cloud disponibili. Tuttavia, il costo di accesso ai dati dopo che sono stati archiviati (noto come "uscita dei dati") è talvolta proibitivo, a seconda del fornitore.

Come funziona l'archiviazione a oggetti?

Il cloud computing in generale comporta il noleggio di potenza di elaborazione e spazio di archiviazione dai provider di servizi cloud, e non prevede l'utilizzo di server e computer locali. Con archiviazione cloud si intende semplicemente archiviare i dati nell'infrastruttura di un provider di servizi cloud, che può esistere in una o più sedi fisiche remote.

Oggetti

In un contesto di archiviazione cloud, un oggetto è un'unità di dati. Un oggetto può essere in qualsiasi formato e di qualsiasi dimensione. Foto, file audio, registri di rete e e-mail possono essere archiviati come oggetti.

Nessuna gerarchia di file

A differenza dell'archiviazione locale nei computer desktop o dell'archiviazione di file basata su cloud, l'archiviazione a oggetti non è ordinata in cartelle. Non esiste un percorso gerarchico per raggiungere ciascun oggetto; gli oggetti possono essere raggiunti attraverso un'ampia gamma di percorsi. Se Giorgio salvasse l'immagine di un calamaro nell'unità C: del suo computer, potrebbe salvarla in una cartella chiamata "Foto" e in una sottocartella denominata "Immagini di calamari". Per trovare questa foto in un secondo momento, Giorgio apre l'unità C:, quindi "Foto", poi "Immagini di calamari", quindi la foto stessa. Il percorso seguito da Giorgio per raggiungere la foto è il seguente:

Computer desktop --> C: --> "Foto" --> "Immagini di calamari" --> apertura della foto

Ma se il funzionamento del computer di Giorgio fosse simile a quello dell'archiviazione a oggetti, userebbe invece i metadati inclusi nell'immagine del calamaro (probabilmente il nome del file, la data in cui è stato acquisita o le sue dimensioni esatte) per trovarla in seguito. E invece di seguire un percorso strutturato come quello riportato sopra, avrebbe semplicemente trovato e aperto il file:

Computer desktop --> ricerca della foto --> apertura della foto

Il funzionamento dell'archiviazione a oggetti è simile a quello appena descritto. Gli oggetti sono accessibili direttamente e, invece di essere archiviati in una serie di sottocartelle, vengono archiviati tutti insieme in un data lake (definito di seguito).

Altri componenti critici dell'archiviazione a oggetti includono:

Metadati: i metadati sono informazioni su un file, come il suo nome, il suo tipo o la sua dimensione. L'uso dei metadati consente di distinguere l'archiviazione a oggetti dall'archiviazione a blocchi, un altro metodo di archiviazione cloud. Poiché l'archiviazione a oggetti non è strutturata, i metadati possono essere estesi in base alle proprie preferenze e possono assumere qualsiasi forma. Ad esempio, Giorgio potrebbe assegnare un numero qualsiasi di etichette di metadati alla sua foto di calamaro per assicurarsi di poterla trovare rapidamente in un secondo momento. Potrebbe persino assegnargli un numero univoco o un "identificativo univoco".

Identificativo univoco: è una stringa (una sequenza di caratteri) assegnata a ciascun oggetto nell'archiviazione a oggetti. Consente una ricerca e un recupero più rapidi dell'oggetto specificato in un secondo momento.

Uscita dei dati: quando un cliente dell'archiviazione a oggetti richiede di caricare o accedere a un oggetto, il provider di archiviazione deve trasferirlo su una rete. Questo processo è chiamato "uscita dei dati". Molti provider di archiviazione a oggetti addebitano tariffe elevate per la lettura dei dati archiviati, il che può rendere l'archiviazione a oggetti un'alternativa dai prezzi poco abbordabili per molte aziende.

Cos'è un data lake o un pool di dati?

Un data lake, o pool di dati, è una raccolta di dati non strutturati che possono avere la grandezza necessaria. I data lake memorizzano qualsiasi quantitativo di dati. I dati in un data lake non devono essere inseriti in una struttura, riformattati, compressi o sottoposti a qualsiasi altra operazione prima di entrare nel lake, proprio come nella realtà l'acqua può confluire in un lago da più fiumi e torrenti, sia in forma solida che liquida.

In che modo l'archiviazione a oggetti differisce dall'archiviazione BLOB?

L'archiviazione BLOB è un tipo di archiviazione a oggetti. Memorizza oggetti binari di grandi dimensioni (conosciuti colloquialmente come "BLOB"), proprio come avviene con l'archiviazione a oggetti. I BLOB non devono avere un determinato formato o metadati associati. Sono una serie di byte, con ogni byte composto da 8 bit (un 1 o uno 0, da cui il descrittore "binario") e qualsiasi tipo di dato può essere inserito in un BLOB.

Quali sono i migliori casi d'uso per l'archiviazione a oggetti?

Qualsiasi attività che genera grandi quantitativi di dati è compatibile con l'archiviazione a oggetti, specialmente se non è necessario accedere frequentemente ai dati. Alcuni esempi includono:

Risorse delle applicazioni: tutte le immagini, JavaScript, CSS, documenti e file per un'applicazione possono essere facilmente archiviati tramite l'archiviazione a oggetti.

tutte le immagini, JavaScript, CSS, documenti e file per un'applicazione possono essere facilmente archiviati tramite l'archiviazione a oggetti. Backup e ripristino: l'archiviazione a oggetti è l'ideale per archiviare i backup di sistema (i backup periodici sono una best practice per il recupero in seguito a un attacco di ransomware).

l'archiviazione a oggetti è l'ideale per archiviare i backup di sistema (i backup periodici sono una best practice per il recupero in seguito a un attacco di ransomware). Analisi: gli eventi di rete e le attività delle applicazioni generano grandi quantitativi di dati. Questi dati possono essere registrati per un'analisi successiva nell'archiviazione a oggetti.

gli eventi di rete e le attività delle applicazioni generano grandi quantitativi di dati. Questi dati possono essere registrati per un'analisi successiva nell'archiviazione a oggetti. Archiviazione di dati: i dati che non sono necessari regolarmente ma che non possono ancora essere cancellati possono essere memorizzati con il metodo dell'archiviazione a oggetti.

i dati che non sono necessari regolarmente ma che non possono ancora essere cancellati possono essere memorizzati con il metodo dell'archiviazione a oggetti. File multimediali: i file video, audio e fotografici possono essere piuttosto grandi, soprattutto se sono di alta qualità. La natura scalabile dell'archiviazione a oggetti la rende adatta a tali tipologie di file.

i file video, audio e fotografici possono essere piuttosto grandi, soprattutto se sono di alta qualità. La natura scalabile dell'archiviazione a oggetti la rende adatta a tali tipologie di file. Dati per il machine learning: gli algoritmi di machine learning richiedono grandi quantitativi di dati per essere addestrati in modo efficace. L'archiviazione a oggetti può fungere da repository per questi grandi quantitativi di dati di addestramento.

Quali sono i vantaggi dell'archiviazione a oggetti?

L'archiviazione a oggetti tende ad essere:

Scalabile a qualsiasi quantità di dati

a qualsiasi quantità di dati Ricercabile tramite metadati e identificativi univoci

tramite metadati e identificativi univoci Non complessa , senza gerarchie di file e senza necessità di riformattare o strutturare i dati

, senza gerarchie di file e senza necessità di riformattare o strutturare i dati Resiliente , poiché i provider di archiviazione cloud dispongono di molti pool di server per il failover

, poiché i provider di archiviazione cloud dispongono di molti pool di server per il failover A basso costo poiché i clienti pagano solo per lo spazio di archiviazione di cui hanno bisogno

Quali sono gli svantaggi dell'archiviazione a oggetti?

Le tariffe per l'uscita dei dati possono contrastare il vantaggio in termini di costi dell'archiviazione a oggetti. In questo post di blog si spiega chiaramente come i provider di archiviazione a oggetti a volte addebitino esosi ricarichi per l'accesso agli oggetti archiviati.

Le prestazioni possono essere più lente con l'archiviazione a oggetti, in particolare per il recupero dei dati. L'archiviazione a blocchi è progettata per caricare i dati richiesti più velocemente, ma spesso presenta un costo maggiore.

Cloudflare fornisce l'archiviazione a oggetti?

Cloudflare R2 è l'archiviazione a oggetti senza costi di uscita, il che lo rende molto più economicamente vantaggioso rispetto a molte altre opzioni di archiviazione cloud. Cloudflare R2 si integra con la CDN globale di Cloudflare per offrire le massime prestazioni. Si integra inoltre con Cloudflare Workers per decisioni migliorate e routing delle richieste personalizzato. Scopri di più sull'archiviazione a oggetti R2.