Cloudflare et Mastercard s'associent pour étendre une solution de cyberdéfense complète à l'ensemble des infrastructures essentielles et des petites entreprises

Paris, le 17 février 2026 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, et Mastercard Incorporated (NYSE : MA) annoncent un partenariat stratégique visant à développer des outils conçus pour aider les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations gouvernementales à se protéger contre les cybermenaces les plus pressantes d'aujourd'hui, sans mettre un frein à l'innovation.

Associées au catalogue de produits de sécurité des applications Cloudflare, les fonctionnalités de surveillance de la surface d'attaque des solutions Recorded Future et RiskRecon de Mastercard permettront à des millions d'entreprises de se protéger contre les risques posés par un monde numérique toujours plus interconnecté. Cette solution unifiée permettra aux utilisateurs de cartographier, de prioriser et d'automatiser la résolution rapide des risques dissimulés au sein de leurs environnements accessibles depuis Internet.

Les technologies et les outils émergents constituent des opportunités d'innover rapidement pour les entreprises, mais aussi de trouver des moyens créatifs de faire évoluer leur activité. Or, plus de nouveaux ajouts (fournisseurs, services externalisés, outils d'informatique clandestine et systèmes existants) viennent se superposer aux environnements professionnels, plus l'entreprise perd en connaissance de sa surface d'attaque. Les équipes de sécurité se retrouvent ainsi souvent contraintes d'évoluer à l'aveuglette. Cette situation entraîne une lacune de visibilité potentielle, susceptible de laisser les acteurs malveillants prendre le dessus. Les entreprises ont désormais besoin d'une cyberdéfense qui leur permet d'innover aussi rapidement qu'elles le souhaitent, tout en bénéficiant des outils de sécurité nécessaires à la protection des informations essentielles.

« L'amélioration de la cybersécurité des infrastructures critiques et la réduction du cyber-risque sont des missions complexes et continues », déclare Dan Cimpean, directeur du Directoire national roumain de la cybersécurité. « Plus la société et les économies mondiales reposeront sur les réseaux numériques, plus nous devrons allier nos efforts sur l'ensemble des secteurs public et privé, mais aussi au niveau des nations et des organisations internationales, afin de bâtir la résilience et de prévenir les cyberincidents. La protection des infrastructures critiques est et doit être un effort conjoint. »

Cloudflare et Mastercard ont l'intention de contribuer à la protection des petites entreprises, des infrastructures essentielles et des gouvernements :

En éliminant les zones d'ombre : les utilisateurs pourront surveiller leur présence numérique en identifiant les domaines ou les piles logicielles accessibles depuis Internet grâce à Recorded Future. Lorsqu'elles identifient des ressources non protégées, les entreprises peuvent étendre immédiatement le catalogue de produits de sécurité des applications Cloudflare afin de sécuriser ces ressources clandestines.

les utilisateurs pourront surveiller leur présence numérique en identifiant les domaines ou les piles logicielles accessibles depuis Internet grâce à Recorded Future. Lorsqu'elles identifient des ressources non protégées, les entreprises peuvent étendre immédiatement le catalogue de produits de sécurité des applications Cloudflare afin de sécuriser ces ressources clandestines. En proposant une vision précise et en temps réel de la cyberposture : les entreprises auront accès à une vue complète et mise à jour en permanence de leur cyberposture soutenue par Recorded Future. Cette vue comprendra une note (de « A à F ») basée sur plusieurs mesures de contrôle et de vérification de la sécurité couvrant les vulnérabilités des logiciels, les faiblesses du processus d'authentification, l'infrastructure exposée et les risques liés aux tiers. Ces résultats apparaîtront dans le tableau de bord Cloudflare consacré aux informations sur la sécurité. Ils seront priorisés en fonction du caractère essentiel de la ressource et seront complétés par davantage de contexte concernant la gravité de l'incident.

les entreprises auront accès à une vue complète et mise à jour en permanence de leur cyberposture soutenue par Recorded Future. Cette vue comprendra une note (de « A à F ») basée sur plusieurs mesures de contrôle et de vérification de la sécurité couvrant les vulnérabilités des logiciels, les faiblesses du processus d'authentification, l'infrastructure exposée et les risques liés aux tiers. Ces résultats apparaîtront dans le tableau de bord Cloudflare consacré aux informations sur la sécurité. Ils seront priorisés en fonction du caractère essentiel de la ressource et seront complétés par davantage de contexte concernant la gravité de l'incident. En transformant les informations sur les risques en dispositifs de protection exploitables : les entreprises pourront utiliser directement le tableau de bord Cloudflare pour activer diverses mesures de contrôle de la sécurité (comme un pare-feu applicatif web, le chiffrement ou des défenses automatisées) afin d'atténuer les risques identifiés.

« Les cyberattaques représentent plus qu'un obstacle technique pour les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations. Il s'agit véritablement d'une menace existentielle. Souvent considérées comme des environnements "riches en cibles, mais pauvres en ressources", ces entreprises constituent des cibles stratégiques et sont souvent plus attaquées que les organisations internationales ou les entreprises inscrites au Fortune 500 », explique Stephanie Cohen, CSO de Cloudflare. « Ce partenariat réunit le meilleur de la cyberdéfense afin d'éviter à ces entreprises mal desservies de se retrouver victimes de cyberattaques toujours plus nombreuses. »

« À l'heure où les petites entreprises représentent près de la moitié du PIB mondial, il est vital de réduire les lacunes en matière de résilience pour sécuriser les fondations de notre économie mondiale », déclare Johan Gerber, Global Head of Security Solutions chez Mastercard. « Notre collaboration avec Cloudflare soutient notre mission visant à sécuriser l'écosystème numérique développé en partenariat avec les administrations gouvernementales et d'autres acteurs essentiels afin de permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui importe le plus : leur productivité et leur croissance. »

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Ses solutions permettent aux entreprises de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native afin de permettre à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Soutenus par l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, les services Cloudflare bloquent chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de leurs clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

À propos de Mastercard Mastercard soutient les économies et les particuliers dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous bâtissons une économie résiliente, dans laquelle chacun peut prospérer. Nous prenons en charge un large éventail de dispositifs de paiement numérique afin de permettre aux transactions d'être sécurisées, simples, intelligentes et accessibles. Nos technologies, nos innovations, nos partenariats et nos réseaux s'associent pour proposer un ensemble unique de produits et de services conçus pour aider les particuliers, les entreprises et les administrations gouvernementales à réaliser leur plein potentiel.

