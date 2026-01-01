Cloudflare 與 Mastercard 建立合作夥伴關係，將全面網路防禦延伸至關鍵基礎架構與中小企業

舊金山與紐約州帕切斯 – 2026 年 2 月 17 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 與 Mastercard Incorporated (NYSE: MA) 今天共同宣布建立策略合作夥伴關係，旨在開發工具以協助中小企業、關鍵基礎架構和政府機構，在保持創新動能的同時，防禦當今最迫切的網路威脅。

Mastercard 旗下 Recorded Future 與 RiskRecon 所提供的攻擊面監控能力，結合 Cloudflare 的應用程式安全產品組合，將旨在協助數百萬家組織抵禦日益互聯的數位世界所帶來的風險。透過一套統一的解決方案，使用者將能夠對應、排序並自動化地迅速修復其面向網際網路環境中的潛藏風險。

新興技術與工具為組織帶來快速創新與擴展業務的機遇。然而，隨著新供應商、外包服務、影子 IT 及遺留系統被層層疊加到企業環境中，攻擊面變得難以掌握，安全團隊往往處於被動。這種可見性差距可能讓威脅行為者取得優勢。如今，組織需要一種既能支援高速創新，又能提供必要保護措施的網路防禦方案，以守護關鍵資訊。

「提升關鍵基礎架構的安全水準並降低網路風險，是一項持續且充滿挑戰的使命，」羅馬尼亞國家網路安全總署署長 Dan Cimpean 表示，「隨著社會與全球經濟日益仰賴數位網絡，我們必須結合公部門與私部門、跨國界與國際組織的力量，共同強化韌性並預防網路事件發生。保護關鍵基礎架構是一項需要各方共同努力的事業。」

Cloudflare 和 Mastercard 旨在透過以下方式協助保護小型企業、關鍵基礎架構和政府機構：

消除盲點： 使用者將能透過 Recorded Future 發現所有面向網際網路的網域或軟體堆疊，從而監控自身的數位足跡。一旦識別出未受保護的資產，組織即可立即擴展 Cloudflare 的 Web 應用程式安全產品組合，以確保這些影子資產的安全。

提供即時、準確的網路安全狀態檢視： 企業將獲得由 Recorded Future 驅動的全面、持續更新的網路安全狀態檢視。其中包括基於多項安全控制檢查（涵蓋軟體漏洞、驗證弱點、暴露的基礎架構及第三方風險）的「A–F」級安全評級。這些發現將顯示於 Cloudflare 的「安全見解」儀表板中，並依據資產關鍵性進行優先排序，同時附帶嚴重性背景說明。

將風險見解轉化為可執行的保護措施： 組織將能夠透過 Cloudflare 儀表板啟用安全控制機制（例如 Web 應用程式防火牆、加密或自動化防禦），以緩解已識別的風險。

Cloudflare 策略長 Stephanie Cohen 表示：「對於小型企業、關鍵基礎架構和政府機構而言，網路攻擊不僅僅是技術難題，更是生死攸關的威脅。這些機構往往被認為是『目標豐富但資源匱乏』，它們是具策略意義的攻擊目標，且被攻擊的頻率往往高於全球大型企業或《財星》500 大公司。這次合作匯集了最頂尖的網路防禦能力，確保這些長期未被充分服務的組織，不會成為日益增加的網路攻擊的受害者。」

萬事達卡安全解決方案全球負責人 Johan Gerber 表示：「中小企業約佔全球 GDP 的一半，彌合其韌性缺口對於鞏固全球經濟基礎至關重要。我們與 Cloudflare 的合作推動了我們與政府及其他關鍵參與者共同保障數位生態系統的使命，使企業能夠專注於最核心的事務：生產力與成長。」

欲瞭解 Mastercard 與 Cloudflare 的相關產品與服務，請造訪：

關於 Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

關於 Mastercard Mastercard 在全球 200 多個國家和地區推動經濟發展、賦能民眾。我們與客戶攜手，共同建立一個具有韌性、能讓所有人共享繁榮的經濟體系。我們支援廣泛的數位支付選擇，使交易更安全、簡便、智慧且易於使用。憑藉我們的技術創新、合作夥伴關係及全球網路，我們提供獨特的產品與服務組合，助力個人、企業和政府實現其最大潛能。

