Cloudflare und Mastercard schließen Partnerschaft, um die umfassende Cyberabwehr auf kritische Infrastrukturen und kleine Unternehmen auszuweiten

SAN FRANCISCO & PURCHASE, NY – 17. Februar 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, und Mastercard Incorporated (NYSE: MA) geben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Tools zu entwickeln, die kleinen Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und Behörden helfen, sich vor den dringendsten Cyberbedrohungen der heutigen Zeit zu schützen, ohne die Innovation zu bremsen.

Die Funktionen zur Überwachung der Angriffsfläche von Recorded Future und RiskRecon von Mastercard, gepaart mit dem Cloudflare-Portfolio für Anwendungssicherheit werden so konzipiert werden, dass sie es Millionen von Unternehmen ermöglichen, sich gegen die Risiken einer zunehmend vernetzten digitalen Welt zu schützen. Aus einer einzigen Plattform heraus erhalten Anwender die Möglichkeit, versteckte Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zügig automatisiert zu beheben – überall dort, wo Systeme dem Internet ausgesetzt sind.

Neue Technologien und Tools bieten Unternehmen die Möglichkeit, schnell zu innovieren und kreative Wege zur Skalierung ihres Unternehmens zu finden. Doch je mehr neue Anbieter, ausgelagerte Dienste, Schatten-IT und Altsysteme in die Unternehmensumgebung integriert werden, desto unübersichtlicher wird die Angriffsfläche – und Sicherheitsteams tappen oft im Dunkeln. Dadurch entsteht eine potenzielle Transparenzlücke, die Angreifern einen Vorteil verschaffen könnte. Organisationen benötigen heute eine Cyberabwehr, die Innovation in vollem Tempo ermöglicht – bei gleichzeitigem Schutz kritischer Informationen.

„Die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen zu verbessern und Cyberrisiken zu verringern, ist eine fortlaufende, anspruchsvolle Aufgabe.“, sagte Dan Cimpean, Direktor des Nationalen Direktion für Cybersicherheit Rumäniens. „Da Gesellschaft und Weltwirtschaft zunehmend auf digitale Netzwerke angewiesen sind, müssen wir unsere Kräfte im öffentlichen wie im privaten Sektor, über Ländergrenzen und internationale Organisationen hinweg bündeln, um Resilienz aufzubauen und Cybervorfälle zu verhindern. Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist und bleibt eine gemeinsame Aufgabe.“

Cloudflare und Mastercard wollen zum Schutz kleiner Unternehmen, kritischer Infrastruktur und Regierungen beitragen durch:

Aufdeckung versteckter Risiken: Nutzer können ihre digitale Präsenz überwachen, indem sie über Recorded Future alle internetseitigen Domains oder Web-Software-Stacks entdecken. Wenn ungeschützte Assets identifiziert werden, können Unternehmen das Portfolio für Anwendungssicherheit von Cloudflare sofort erweitern, um diese Schatten-Assets zu schützen.

Nutzer können ihre digitale Präsenz überwachen, indem sie über Recorded Future alle internetseitigen Domains oder Web-Software-Stacks entdecken. Wenn ungeschützte Assets identifiziert werden, können Unternehmen das Portfolio für Anwendungssicherheit von Cloudflare sofort erweitern, um diese Schatten-Assets zu schützen. Laufende präzise Bewertung der Sicherheitslage: Unternehmen haben Zugang zu einer umfassenden, kontinuierlich aktualisierten Übersicht über ihre Cybersicherheitslage, die von Recorded Future ermöglicht wird. Dazu gehört eine Sicherheitsbewertung von „A–F“, die auf mehreren Prüfungen zu Sicherheitskontrollen basiert – etwa in Bezug auf Software-Schwachstellen, Authentifizierungslücken, exponierte Infrastruktur und Risiken durch Dritte. Diese Ergebnisse werden auf dem Security Insights-Dashboard von Cloudflare angezeigt, priorisiert nach der Kritikalität des Assets, mit zusätzlichem Kontext zum Schweregrad.

Unternehmen haben Zugang zu einer umfassenden, kontinuierlich aktualisierten Übersicht über ihre Cybersicherheitslage, die von Recorded Future ermöglicht wird. Dazu gehört eine Sicherheitsbewertung von „A–F“, die auf mehreren Prüfungen zu Sicherheitskontrollen basiert – etwa in Bezug auf Software-Schwachstellen, Authentifizierungslücken, exponierte Infrastruktur und Risiken durch Dritte. Diese Ergebnisse werden auf dem Security Insights-Dashboard von Cloudflare angezeigt, priorisiert nach der Kritikalität des Assets, mit zusätzlichem Kontext zum Schweregrad. Direkte Umsetzung von Schutzmaßnahmen: Unternehmen haben die Möglichkeit, Sicherheitskontrollen – wie eine Web Application Firewall, Verschlüsselung oder automatische Verteidigungsmaßnahmen – zu aktivieren, um identifizierte Risiken über das Cloudflare-Dashboard zu bekämpfen.

„Für kleine Unternehmen, kritische Infrastrukturen und Regierungen ist ein Cyberangriff mehr als nur eine technische Hürde. Es handelt sich um eine existenzielle Bedrohung. Diese Organisationen werden oft als „attraktive Ziele mit geringen Ressourcen“ angesehen. Sie sind strategische Ziele und werden oft stärker angegriffen als globale Unternehmen oder Fortune-500-Organisationen“, so Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. „Diese Partnerschaft vereint das Beste aus der Cyberabwehr, damit bislang unterversorgte Organisationen nicht der wachsenden Zahl von Cyberangriffen zum Opfer fallen.“

„Kleine Unternehmen tragen etwa 50 % zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei – die Resilienzlücke zu schließen ist daher essenziell, um die Basis der globalen Wirtschaft zu schützen“, sagte Johan Gerber, Global Head of Security Solutions bei Mastercard. „Unsere Zusammenarbeit mit Cloudflare treibt unsere Mission voran, das digitale Ökosystem in Partnerschaft mit Behörden und anderen wichtigen Akteuren zu sichern und ermöglicht es Unternehmen, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: ihre Produktivität und ihr Wachstum.“

Weitere Informationen zu den Angeboten von Mastercard und Cloudflare finden Sie hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat sich die Schaffung eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

Cloudflare folgen: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Über Mastercard

Mastercard bringt die Wirtschaft und Menschen in über 200 Ländern und Territorien weltweit voran. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir eine resiliente Wirtschaft, in der es allen gut geht. Wir unterstützen eine breite Palette von digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich machen. Unsere Technologie und Innovation, Partnerschaften und Netzwerke bilden zusammen eine einzigartige Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die Menschen, Unternehmen und Behörden helfen, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen.

www.mastercard.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität des Application-Security-Portfolios von Cloudflare sowie der weiteren Produkte und Technologien von Cloudflare, über die Vorteile für Kunden durch die Nutzung des Application-Security-Portfolios und der sonstigen Produkte und Technologien von Cloudflare, über die Partnerschaft von Cloudflare mit Mastercard und die daraus möglicherweise resultierenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, über die potenziellen Chancen für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden durch die Partnerschaft mit Mastercard auszubauen, über die technologische Entwicklung, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, beschrieben, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten oder angedeuteten Ergebnissen unterscheiden, die am 30. Oktober 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.