Cloudflare와 Mastercard, 핵심 인프라와 중소기업 전반에 걸친 종합 사이버 방어 확장을 위해 파트너십 체결

통합 보안 솔루션은 숨겨진 위험을 식별하고, 보안 상태를 평가하며, 모든 웹 공개 자산에 대한 방어를 자동화할 것입니다.

샌프란시스코 및 뉴욕주 퍼체이스 – 2026년 2월 17일 – 선도적인 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE:NET)와Mastercard Incorporated(NYSE: MA)는 오늘 중소기업, 중요 인프라, 정부 기관이 혁신을 저해하지 않으면서 오늘날의 가장 시급한 사이버 위협으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지원하는 도구를 개발하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.

2024년, Mastercard Recorded Future의 공격면 모니터링 기능과 Cloudflare의 애플리케이션 보안 포트폴리오가 결합되어, 점점 더 상호 연결되는 디지털 환경에서 발생하는 위험으로부터 수백만 개 조직이 방어할 수 있도록 설계되었습니다. 단일 통합 솔루션을 통해 사용자는 인터넷에 노출된 환경 전반의 숨겨진 위험을 매핑하고 우선순위를 정하며 신속한 대응을 자동화할 수 있는 기능을 갖추게 됩니다.

신기술과 도구는 조직이 빠르게 혁신하고 창의적인 방법으로 비즈니스를 확장할 기회를 제공합니다. 그러나 새로운 벤더, 외주 서비스, 섀도우 IT, 기존 시스템이 비즈니스 환경에 추가됨에 따라 공격면이 불명확해지고, 보안 팀은 종종 상황을 제대로 파악하지 못하게 됩니다. 이는 위협 행위자가 우위를 점할 수 있는 잠재적 가시성 격차를 초래할 수 있습니다. 따라서 조직은 필요한 보호 장치를 갖추면서도 원하는 속도로 혁신할 수 있는 사이버 방어 체계를 필요로 합니다.

"중요 인프라 사이버 보안을 강화하고 사이버 위험을 줄이는 것은 지속적이고 어려운 과제입니다,"라고 루마니아 국가사이버보안국장 Dan Cimpean은 말했습니다. “사회와 세계 경제가 디지털 네트워크에 점점 더 의존함에 따라, 우리는 공공 및 민간 부문, 국가 및 국제기구 전반에 걸쳐 협력을 강화해 회복 탄력성을 구축하고 사이버 사고를 예방해야 합니다. 중요 인프라를 보호하기 위해서는 공동의 노력이 필요하며, 반드시 그래야만 합니다."

Cloudflare와 Mastercard는 다음을 통해 중소기업, 핵심 인프라, 정부를 보호하고자 합니다.

사각지대 제거: 사용자는 Recorded Future를 통해 웹에서 운영 중인 인터넷 노출 도메인이나 소프트웨어 스택을 발견함으로써 디지털 존재를 모니터링할 수 있습니다. 보호되지 않은 자산이 확인되면, 조직은 즉시 Cloudflare의 애플리케이션 보호 포트폴리오를 적용하여 이러한 섀도우 자산을 보호할 수 있습니다.

기업은 Recorded Future가 제공하는 포괄적이고 지속적으로 업데이트되는 사이버 상태 정보를 이용할 수 있습니다. 여기에는 소프트웨어 취약점, 인증 취약점, 노출된 인프라, 서드파티 위험 등 다양한 보안 통제를 기반으로 한 “A–F” 등급의 보안 평가가 포함됩니다. 이러한 결과는 자산의 중요도에 따라 우선순위가 지정되어 Cloudflare의 보안 인사이트 대시보드에 표시되며, 심각도에 대한 추가 맥락도 함께 제공됩니다. 위험 인사이트를 실행 가능한 보호 조치로 전환: 조직은 Cloudflare 대시보드를 통해 웹 애플리케이션 방화벽, 암호화, 자동화된 방어 등 보안 통제를 활성화하여 식별된 위험을 완화할 수 있습니다.

“중소기업, 핵심 인프라, 정부 기관에 사이버 공격은 단순한 기술적 장애가 아니라 존재 자체를 위협하는 문제입니다. 흔히 ‘공격 대상은 풍부하지만 자원은 부족한 곳으로 간주되는’ 이러한 조직들은 전략적 표적이며, 글로벌 기업이나 Fortune 500대 기업보다 더 높은 비율로 공격을 받는 경우가 많습니다"라고 Cloudflare의 최고 전략 책임자 Stephanie Cohen은 말했습니다. “이번 파트너십은 사이버 방어 분야의 최고 역량을 결집해, 이러한 소외된 조직들이 증가하는 사이버 공격의 희생양이 되지 않도록 기여할 것입니다.”

“세계 GDP의 약 절반을 차지하는 중소기업에게 있어 회복력 격차를 해소하는 것은 글로벌 경제 기반을 안전하게 지키는 데 매우 중요합니다.”라고 Mastercard 글로벌 보안 솔루션 책임자 Johan Gerber가 말했습니다. “Cloudflare와의 협업은 정부 및 주요 파트너와 함께 디지털 생태계를 보호하려는 우리의 미션을 가속화하며, 기업이 가장 중요한 것, 즉 생산성과 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.”

Mastercard와 Cloudflare의 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참고하세요.

Cloudflare 소개 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷을 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Mastercard 소개 Mastercard는 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 경제를 지원하고 사람들에게 권한을 부여합니다. 고객과 함께 모든 사람이 번영할 수 있는 회복력 있는 경제를 구축하고 있습니다. 다양한 디지털 결제 수단을 지원하여 거래를 안전하고, 간편하며, 스마트하고, 누구나 접근할 수 있도록 제공합니다. 당사의 기술과 혁신, 파트너십, 네트워크가 결합되어 사람, 기업, 정부가 최대 잠재력을 실현할 수 있도록 돕는 독창적인 제품과 서비스를 제공합니다.

www.mastercard.com

미래지향적 진술 본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 본 언론 발표에 표현되었거나 암시된 미래 지향적 진술에는 Cloudflare의 애플리케이션 보호 포트폴리오 및 Cloudflare의 기타 제품 및 기술의 기능 및 효과, Cloudflare 고객이 Cloudflare의 애플리케이션 보안 포트폴리오 및 Cloudflare의 기타 제품 및 기술을 사용할 때의 이점, Cloudflare와 Mastercard의 파트너십 그리고 이를 통해 Cloudflare 고객이 누리는 잠재적인 결과적 이점, Cloudflare와 Mastercard의 파트너십 및 이를 통해 추가 고객을 유치하고 기존 고객을 대상으로 판매를 늘리는 Cloudflare의 잠재적 기회, Cloudflare의 기술적 발전, 미래의 운영, 성장, 이니셔티브 또는 전략, Cloudflare의 CEO 및 기타 구성원의 언급 및 그 밖의 내용들이 포함됩니다. Cloudflare에서 2025년 10월 30일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2026 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.