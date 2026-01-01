Cloudflare y Mastercard se asocian para ampliar la ciberdefensa integral de infraestructuras críticas y pequeñas empresas

La combinación de las soluciones de seguridad permiten detectar riesgos ocultos, evaluar el estado de seguridad y automatizar las defensas para todos los activos accesibles desde la web

SAN FRANCISCO & PURCHASE, NY – 17 de febrero de 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, y Mastercard Incorporated (NYSE: MA) anunciaron hoy una asociación estratégica con el objetivo de desarrollar herramientas para ayudar a las pequeñas empresas, las infraestructuras críticas y los gobiernos a protegerse de las ciberamenazas más urgentes de la actualidad sin frenar la innovación.

Las capacidades de monitoreo de la superficie de ataque de Recorded Future y RiskRecon de Mastercard, asociadas al conjunto de soluciones de seguridad de aplicaciones de Cloudflare, permitirán a millones de organizaciones defenderse de los riesgos que plantea un mundo digital cada vez más interconectado. A partir de una solución unificada, los usuarios podrán mapear, priorizar y automatizar la corrección inmediata de riesgos ocultos en sus entornos conectados a Internet.

Las tecnologías y herramientas emergentes ofrecen oportunidades para que las organizaciones innoven con más velocidad y encuentren formas creativas de escalar sus negocios. Pero a medida que los nuevos proveedores, los servicios subcontratados, la Shadow IT y los sistemas heredados se integran en los entornos empresariales, la superficie de ataque se vuelve desconocida y los equipos de seguridad invisibles. Esto presenta una posible brecha de visibilidad que podría permitir a los ciberdelincuentes tomar ventaja. En la actualidad, las organizaciones necesitan una ciberdefensa que les permita innovar tan rápido como deseen, con las medidas de seguridad necesarias para proteger la información crítica.

"Mejorar la ciberseguridad de la infraestructura crítica y reducir el riesgo cibernético es una misión constante y desafiante", afirmó Dan Cimpean, director de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Rumania. “A medida que la sociedad y las economías globales dependen cada vez más de las redes digitales, debemos combinar nuestros esfuerzos en los sectores público y privado, en todas las naciones y organizaciones internacionales, para desarrollar la resiliencia y prevenir los ciberincidentes. La protección de la infraestructura crítica es y debe ser un esfuerzo conjunto".

Cloudflare y Mastercard tienen como objetivo ayudar a proteger a las pequeñas empresas, la infraestructura crítica y los gobiernos de la siguiente manera:

La eliminación de los puntos ciegos: los usuarios podrán supervisar su presencia digital al detectar cualquier dominio con acceso a Internet o infraestructura de software que se ejecuten en la web a través de Recorded Future. Cuando se identifiquen activos desprotegidos, las organizaciones podrán ampliar de manera inmediata el conjunto de seguridad de aplicaciones de Cloudflare para proteger estos activos ocultos.

los usuarios podrán supervisar su presencia digital al detectar cualquier dominio con acceso a Internet o infraestructura de software que se ejecuten en la web a través de Recorded Future. Cuando se identifiquen activos desprotegidos, las organizaciones podrán ampliar de manera inmediata el conjunto de seguridad de aplicaciones de Cloudflare para proteger estos activos ocultos. Un reporte preciso y en tiempo real de la postura cibernética: las empresas tendrán acceso a un reporte integral y actualizado de forma continua de su postura cibernética impulsada por Recorded Future. Esto incluye una calificación de seguridad de "A–F" basada en varias comprobaciones de controles de seguridad en busca de vulnerabilidades de software, debilidades de autenticación, infraestructura expuesta y riesgos de terceros. Estos reportes aparecerán en el panel de control de Información de seguridad de Cloudflare, ordenados según la criticidad del activo, con contexto adicional sobre la gravedad.

las empresas tendrán acceso a un reporte integral y actualizado de forma continua de su postura cibernética impulsada por Recorded Future. Esto incluye una calificación de seguridad de "A–F" basada en varias comprobaciones de controles de seguridad en busca de vulnerabilidades de software, debilidades de autenticación, infraestructura expuesta y riesgos de terceros. Estos reportes aparecerán en el panel de control de Información de seguridad de Cloudflare, ordenados según la criticidad del activo, con contexto adicional sobre la gravedad. Transformación de la información sobre riesgos en protección práctica: las organizaciones tendrán la capacidad de habilitar controles de seguridad, como un firewall de aplicaciones web, cifrado o defensas automatizadas, para mitigar los riesgos identificados a través del panel de control de Cloudflare.

"Para las pequeñas empresas, las infraestructuras críticas y los gobiernos, un ciberataque es más que un obstáculo técnico. Es una amenaza existencial. Estas organizaciones, en su mayoría consideradas "con muchos objetivos, pero con pocos recursos", son objetivos estratégicos y con mayor indice de ataques que las empresas globales o las organizaciones de la lista Fortune 500", afirmó Stephanie Cohen, directora de estrategia de Cloudflare. "Esta asociación reúne lo mejor en ciberdefensa para que estas organizaciones de pocos recursos no sean víctimas del creciente número de ciberataques".

"Dado que las pequeñas empresas representan aproximadamente la mitad del PBI mundial, cerrar la brecha de la resiliencia es fundamental para asegurar los cimientos de nuestra economía global", afirmó Johan Gerber, director global de soluciones de seguridad de Mastercard. "Nuestra colaboración con Cloudflare impulsa nuestra misión de proteger el ecosistema digital en asociación con los gobiernos y otros actores clave, lo que permite a las empresas centrarse en lo que más importa: su productividad y su crecimiento".

Para obtener más información sobre los servicios de Mastercard y Cloudflare, visita:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud con la misión de ayudar a desarrollar una mejor Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al mismo tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente en la que todos puedan prosperar. Admitimos una amplia gama de opciones de pagos digitales, lo que hace que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, asociaciones y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, las empresas y los gobiernos a alcanzar su máximo potencial.

www.mastercard.com

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyectar", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre las capacidades y la eficacia del conjunto de seguridad de aplicaciones de Cloudflare y otros productos y tecnología de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare al utilizar el conjunto de soluciones de seguridad de aplicaciones de Cloudflare y otros productos y tecnología de Cloudflare, la asociación de Cloudflare con Mastercard y los posibles beneficios resultantes para los clientes de Cloudflare, los posibles beneficios para los clientes de la asociación de Cloudflare y Mastercard, la posible oportunidad de Cloudflare de atraer clientes adicionales y expandir las ventas a los clientes existentes a través de la asociación de Cloudflare y las integraciones de productos con Mastercard, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias, y los comentarios realizados por el director de estrategia de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2025 y otras presentaciones que pueda hacer Cloudflare de tanto en tanto ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

©2026 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.