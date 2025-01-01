Cloudflare publie les principales tendances Internet de l'année 2025

L'intensification de la guerre entre les bots, la forte hausse du nombre d'attaques visant des organismes de la société civile et la progression rapide du chiffrement post-quantique marquent une année charnière pour Internet

Paris, le 15 décembre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, publie son sixième bilan annuel Year in Review, l'un des exposés les plus complets du marché sur le comportement d'Internet en 2025. Ce rapport, qui s'accompagne également d'une analyse approfondie des services Internet les plus populaires, détaille les tendances, les schémas et les statistiques sur la sécurité les plus notables concernant le trafic Internet de l'année passée.

Internet joue un rôle central dans nos vies, tant sur le plan personnel que professionnel. Or, du fait d'une forte croissance et d'évolutions technologiques majeures, un changement remarquable s'est opéré cette année quant à la dépendance de la société à son égard. Le trafic Internet mondial a ainsi bondi de 19 % par rapport à l'année précédente. De même, nous avons assisté à des mutations considérables sur la même période, mais aussi au lancement de capacités avancées en matière d'IA. La sécurité a également franchi plusieurs étapes importantes. Le chiffrement post-quantique sécurise ainsi désormais 52 % de l'ensemble du trafic mondial d'origine humaine afin de nous permettre de protéger les utilisateurs d'Internet contre les menaces à venir. Cette croissance s'est néanmoins accompagnée de défis, notamment du point de vue de la cyberguerre, dont l'escalade spectaculaire a conduit à l'observation de plus de 25 attaques DDoS d'envergure record.

« Le réseau Internet n'est pas seulement en train de changer : il est en train d'être recâblé à un échelon fondamental. De l'IA à la montée en puissance des acteurs malveillants, qui font preuve de plus en plus de créativité et de sophistication que jamais, chaque jour apporte son lot de problématiques différentes. Ainsi, si nous avons célébré le passage de plusieurs étapes déterminantes pour Internet cette année, nous avons également bloqué des attaques qui redéfinissaient l'essence même du mot "échelle" et pris conscience des défis majeurs auxquels le modèle économique traditionnel de la création de contenu en ligne fait aujourd'hui face », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Un énorme pourcentage du trafic Internet transite chaque seconde par le réseau Cloudflare. Nous considérons donc que nous sommes investis d'une responsabilité unique sur deux axes principaux : aider le réseau à gérer ces changements et contribuer à bâtir un Internet meilleur pour tous. »

Avec son bilan annuel, Cloudflare souhaite partager des statistiques essentielles sur la transformation du paysage d'Internet afin d'apporter sa contribution aux efforts visant à faire de l'univers en ligne un espace plus informé, plus résilient et plus sécurisé. Voici une liste des points les plus saillants de l'année 2025 :

Google et Meta restent en tête : Google et Facebook (désormais Meta) s'ancrent aux deux premières places des services Internet les plus populaires à travers le monde pour la quatrième année consécutive, tandis que ChatGPT conserve la première position dans la catégorie florissante de l'IA générative.

: Google et Facebook (désormais Meta) s'ancrent aux deux premières places des services Internet les plus populaires à travers le monde pour la quatrième année consécutive, tandis que ChatGPT conserve la première position dans la catégorie florissante de l'IA générative. La guerre entre les bots IA s'intensifie à l'heure où un acteur unique vient dominer le marché : le robot d'exploration de Google a éclipsé l'activité de tous les autres bots IA de premier plan. Il devient dès lors la plus grande source de trafic automatisé sur Internet.

: le robot d'exploration de Google a éclipsé l'activité de tous les autres bots IA de premier plan. Il devient dès lors la plus grande source de trafic automatisé sur Internet. Les cybercriminels s'attaquent à de nouvelles vulnérabilités : le secteur de la société civile et des organisations à but non lucratif est passé pour la première fois en tête des secteurs les plus visés, probablement du fait de la nature sensible des données de leurs utilisateurs et de leur valeur financière potentielle.

: le secteur de la société civile et des organisations à but non lucratif est passé pour la première fois en tête des secteurs les plus visés, probablement du fait de la nature sensible des données de leurs utilisateurs et de leur valeur financière potentielle. Les gouvernements s'inscrivent comme la cause première des principaux épisodes d'interruption de la connectivité Internet : près de la moitié des coupures d'Internet majeures observées à travers le monde résultaient d'actions gouvernementales. En parallèle, le nombre d'interruptions provoquées par des ruptures de câble a diminué de près de 50 % et celui des défaillances liées à une panne du réseau électrique a doublé.

: près de la moitié des coupures d'Internet majeures observées à travers le monde résultaient d'actions gouvernementales. En parallèle, le nombre d'interruptions provoquées par des ruptures de câble a diminué de près de 50 % et celui des défaillances liées à une panne du réseau électrique a doublé. L'Europe domine le monde en termes de vitesse et de qualité d'Internet : en affichant les vitesses de téléchargement moyennes les plus élevées (toutes supérieures à 200 Mb/s), les pays européens ont dominé les indicateurs mondiaux sur le plan de la connectivité. L'Espagne se hisse ainsi au premier rang mondial en matière de qualité générale d'Internet.

Ces données sont issues de Cloudflare Radar, un outil gratuit permettant à chacun de constater les tendances mondiales et de consulter des statistiques sur l'utilisation d'Internet dans son ensemble. Le service Radar est soutenu par des données provenant du réseau Cloudflare (l'un des plus vastes du monde, avec plus de 330 villes couvertes dans plus de 120 pays), ainsi que des données agrégées et anonymisées issues du résolveur DNS public 1.1.1.1, une solution Cloudflare largement utilisée comme moyen rapide et privé de naviguer sur Internet.

Pour en savoir plus sur le bilan Year in Review de Cloudflare, merci de consulter les ressources ci-dessous :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine du cloud de connectivité. Ses solutions permettent aux entreprises de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native afin de permettre à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Soutenus par l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, les services Cloudflare bloquent chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de leurs clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations à l'égard des plans et objectifs concernant Cloudflare Radar, le réseau mondial Cloudflare, ainsi que les autres produits et technologies Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris le rapport trimestriel de Cloudflare sur formulaire 10-Q déposé le 30 octobre 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.