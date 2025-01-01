Cloudflare 發布 2025 年網際網路熱門趨勢

加州舊金山，2025 年 12 月 15 日 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家領先的全球連通雲公司，今天發布其第六次年度回顧，該內容是關於 2025 年網際網路行為方式最全面的觀點之一。報告聚焦於最熱門的網際網路服務，重點介紹了過去一年中最重要的網際網路趨勢、流量模式和安全性深入解析。

網際網路在我們的個人與職業生活中發揮著核心作用。在顯著發展與重大技術變革的驅動下，今年社會對網際網路的依賴程度發生了顯著變化。全球網際網路流量年增率達到 19%，我們看到 AI 帶來了巨大的變化和進階功能。與此同時，安全性方面也有著重大的里程碑：後量子加密技術現在為 52% 的全部人類流量提供保障，以確保網際網路使用者免受未來威脅。然而，這種發展也帶來了挑戰，網路戰急劇升級，導致超過 25 起破紀錄的 DDoS 攻擊。

「網際網路不僅僅在於日益變化，其根本上涉及重新連線。從 AI 到更具創造力與複雜度的威脅執行者，每一天都不同。我們今年不僅迎來了若干網際網路里程碑，我們還阻止了重新定義「規模」含義的各種攻擊，並且見證了傳統商業模式的線上內容創作面臨著嚴峻挑戰。」Cloudflare 的執行長兼共同創辦人 Matthew Prince 說道。「每時每刻，網際網路上的絕大部分流量都透過 Cloudflare 的網路傳輸，我們認為自己肩負著獨特的責任，以協助應對這些變化，並為所有人打造更美好的網際網路。」

Cloudflare 的年度回顧分享了關於日益變化的網際網路情勢的關鍵資料深入解析，以協助確保線上世界資訊更廣泛、更具復原能力且更安全。2025 年的主要亮點包括：

Google 和 Meta 繼續位居榜首 ：Google 和 Facebook（現為 Meta）連續第四年成為全球最受歡迎的兩項網際網路服務，而 ChatGPT 在蓬勃發展的生成式 AI 類別中保持首位。

：Google 和 Facebook（現為 Meta）連續第四年成為全球最受歡迎的兩項網際網路服務，而 ChatGPT 在蓬勃發展的生成式 AI 類別中保持首位。 AI 機器人大戰愈演愈烈，最後出現一位獨佔鰲頭的玩家 ：Google 的爬行機器人活動量遠遠超過其他所有領先的 AI 機器人，使其成為自動化網路流量的最大單一來源。

：Google 的爬行機器人活動量遠遠超過其他所有領先的 AI 機器人，使其成為自動化網路流量的最大單一來源。 網路罪犯轉向易受攻擊的新目標 ：公民社會和非營利組織首次成為遭受攻擊最多的領域，這可能是因為其使用者資料的敏感性和潛在的財務價值。

：公民社會和非營利組織首次成為遭受攻擊最多的領域，這可能是因為其使用者資料的敏感性和潛在的財務價值。 政府是重大中斷的主要原因 ：在全球觀測到的所有重大網際網路中斷中，將近一半是由政府行為觸發，而切斷電纜造成的中斷下降近 50%，與停電相關的中斷翻了一倍。

：在全球觀測到的所有重大網際網路中斷中，將近一半是由政府行為觸發，而切斷電纜造成的中斷下降近 50%，與停電相關的中斷翻了一倍。 歐洲在網際網路速度和品質方面領先世界 ：歐洲國家在全球連線指標中佔據主導地位，實現了最高的平均下載速度（均在 200 Mbps 以上），西班牙的網際網路整體品質在全球範圍內位居榜首。

以上資料來自 Cloudflare Radar，這是一款可供任何人查看全球網際網路趨勢和深入解析的免費工具。Radar 由以下資料提供支援：來自 Cloudflare 的全球網路（世界最大的網路之一，覆蓋 120 多個國家/地區的 330 多座城市）的資料，以及來自 Cloudflare 的 1.1.1.1 公用 DNS 解析程式（作為一種快速且私密地瀏覽網際網路的方式被廣泛使用）的彙整和匿名資料。

