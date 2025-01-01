Cloudflare、2025年のインターネット環境を振り返ったトレンド上位を発表

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーである Cloudflare（クラウドフレア）は本日、6回目の年次レポート「Year in Review」を発表しました。このレポートは、2025年のインターネットの動向を最も包括的に示すものです。このレポートでは、最も人気のあるインターネットサービスに焦点を当て、過去1年間の最も重要なインターネットトレンド、トラフィックパターン、セキュリティに関する洞察を強調しています。

インターネットは、私たちの私生活と仕事両方において、中心的な役割を果たしており、今年は、著しい成長と大きな技術変化により、社会のインターネット依存度の顕著な変化がありました。世界のインターネットトラフィックは前年比で19%急増し、AIには大きな変化と高度な機能が導入されました。同時に、セキュリティにおいても大きなマイルストーンが達成されました。ポスト量子暗号化は、インターネットユーザーが将来の脅威から確実に守られるよう、現在、全通信トラフィックの52%を保護しています。しかし、この成長が問題を生むこともあり、サイバー戦争が劇的に激化し、25件を超える記録的なDDoS攻撃が発生しました。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「インターネットは単に変化しているのではなく、根本的に作り直されています。AIから、よりクリエイティブで巧妙な脅威アクターまで、状況は毎日異なります。今年は、いくつかのインターネット上のマイルストーンを達成しましたが、「スケール」の意味を再定義する攻撃をブロックし、オンラインコンテンツ制作という従来のビジネスモデルが厳しい課題に直面するのも目の当たりにしました。毎日、大部分のインターネットがCloudflareのネットワークを経由しているため、こうした変化に対応し、すべての人にとってより良いインターネットを構築する独自の責任があると考えています」と述べています。

CloudflareのYear in Review（1年の振り返り）は、変化するインターネット環境に関する重要なデータインサイトを共有し、オンラインの世界がより情報に通じ、レジリエントで、セキュアであるよう支援します。2025年の主なハイライト：

GoogleとMetaがトップの座を維持 ：GoogleとFacebook（現Meta）が4年連続世界で最も人気のある2大インターネットサービスの座を維持し、ChatGPTが好調な生成AI部門で1位の座を維持。

：GoogleとFacebook（現Meta）が4年連続世界で最も人気のある2大インターネットサービスの座を維持し、ChatGPTが好調な生成AI部門で1位の座を維持。 圧倒的な主導権を握る単一プレイヤーによってAIボット戦争激化 ：Googleのクローラーボットは、自動化されたインターネットトラフィックの最大の単一源となり、他の主要AIボットのアクティビティを圧倒。

：Googleのクローラーボットは、自動化されたインターネットトラフィックの最大の単一源となり、他の主要AIボットのアクティビティを圧倒。 サイバー犯罪者の新たな脆弱標的 ：市民団体と非営利団体が新たに最も攻撃された分野に。それらの組織が扱うユーザーデータの秘密性と潜在的な金銭価値が原因と推測。

：市民団体と非営利団体が新たに最も攻撃された分野に。それらの組織が扱うユーザーデータの秘密性と潜在的な金銭価値が原因と推測。 大規模障害の主な原因は政府 ：世界的に観測された大規模なインターネット障害のほぼ半数が政府の行動によるもので、ケーブル切断による障害が50%近く減少、停電に関連する障害は倍増。

：世界的に観測された大規模なインターネット障害のほぼ半数が政府の行動によるもので、ケーブル切断による障害が50%近く減少、停電に関連する障害は倍増。 ヨーロッパがインターネットの速度と品質で世界をリード ：ヨーロッパの国は世界の接続性指標を獲得し、平均ダウンロード速度（すべて200Mbpsを超える）を達成。また、スペインはインターネット品質全般で世界のトップの座を確保。

このデータの出処は、誰でもインターネットの世界的トレンドと知見を閲覧できる無料ツールCloudflare Radarです。Radarは、Cloudflareのグローバルネットワーク（世界最大級の規模を誇り、120ヶ国以上・330以上の都市をカバー）から集めたデータと、インターネットを高速かつプライベートにブラウジングする手段として広く用いられているCloudflareの1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーから集計・匿名化したデータに基づいています。

Cloudflareの「Year in Review」の詳細は、以下のリソースでご確認ください：

Cloudflareについて Cloudflare, Inc.（NYSE: NET）は、コネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。企業が従業員、アプリケーション、ネットワークをあらゆる場所でより高速かつ安全に運用できるようにすると同時に、複雑さとコストを削減するよう支援します。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、最もフル機能かつ統一されたクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供し、業務、開発、ビジネスの加速に欠かせないコントロールをあらゆる企業にもたらします。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

SNS：ブログ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

将来予想に関する記述 本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいはCloudflareの予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別することができます。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースにて明示または黙示されている将来予想に関する記述には、Cloudflareのグローバルネットワーク、Cloudflareの製品と技術、Cloudflareの技術開発、将来の事業展開、成長、イニシアチブ、戦略、CloudflareのCEO他のコメントに関する記述を含みますが、それらに限定はされません。当社が2024年11月7日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した四半期報告書（フォーム10-Q）や当社がSECに随時提出するその他の文書で詳説するリスクをはじめ（ただしこれらに限定はされない）、さまざまな要因によって、上記の将来予想に関する記述で明示または黙示した結果と実際の結果との間に重大な相違が生じる可能性があります。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはこれらの否定形、あるいはCloudflareの期待、戦略、計画、意図に関するその他の類似の用語や表現が含まれていることから特定できます。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースに含まれる、または暗示される将来に関する記述には、CloudflareのCloudflare Radar、Cloudflareのグローバルネットワーク、およびCloudflareの製品・技術に関する計画と目標、Cloudflareの技術開発、将来の事業運営、成長、取り組み、戦略に関する記述、ならびにCloudflareのCEOによるコメントが含まれますが、これらに限定されるものではありません。実際の結果は、将来予想に関する記述で表明または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。その要因には、Cloudflareが米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類（2025年10月30日に提出されたForm 10-Q四半期報告書を含む）およびCloudflareが随時SECに提出するその他の書類に記載されたリスクを含みますが、これらに限定されません。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved.Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。