Cloudflare publica las principales tendencias en Internet de 2025

La intensificación de las guerras de bots, el fuerte aumento de los ataques a las organizaciones de la sociedad civil y el rápido progreso del cifrado poscuántico marcan un año crucial en Internet

San Francisco, CA, 15 de diciembre de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud publicó hoy su sexto Resumen del año, una de las visiones más completas de cómo se comportó Internet en 2025. El informe, acompañado de un análisis de los servicios de Internet más populares, destaca las tendencias de Internet, los patrones de tráfico y los datos de seguridad más importantes del último año.

Internet desempeña un papel fundamental tanto en nuestra vida personal como profesional. Este año se observó un cambio notable en cuánto depende la sociedad de Internet, impulsado por un crecimiento significativo y grandes cambios tecnológicos. El tráfico global de Internet aumentó un 19 % interanual, y observamos cambios sustanciales y capacidades avanzadas introducidas en la IA. Al mismo tiempo, se alcanzaron hitos importantes en seguridad: el cifrado poscuántico ahora protege al 52 % de todo el tráfico de usuarios de Internet para garantizar que estén protegidos de futuras amenazas. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo desafíos, con una escalada drástica en la guerra cibernética que condujo a más de 25 ataques DDoS que batieron récords.

"Internet no solo está cambiando, sino que se está reconfigurando fundamentalmente. Desde la IA hasta los actores de amenazas más creativos y sofisticados, cada día es diferente. Si bien este año celebramos varios hitos de Internet, también bloqueamos ataques que redefinieron el significado de 'escala' y fuimos testigos de cómo el modelo comercial tradicional de creación de contenido en línea enfrentaba serios desafíos”, afirmó Matthew Prince, director ejecutivo y cofundador de Cloudflare. "Dado que un gran porcentaje del tráfico de Internet pasa por la red de Cloudflare cada segundo de cada día, creemos que tenemos una responsabilidad única de ayudar a gestionar estos cambios y construir un Internet mejor para todos".

El Resumen del año de Cloudflare comparte información clave sobre el cambiante panorama de Internet para ayudar a que el mundo en línea sea más informado, resiliente y seguro. Los principales aspectos destacados de 2025 incluyen los siguientes:

El reinado de Google y Meta continúa en la cima : Google y Facebook (ahora Meta) se consolidaron como los dos servicios de Internet más populares a nivel mundial por cuarto año consecutivo, mientras que ChatGPT se mantuvo en el primer lugar en la floreciente categoría de IA generativa.

: Google y Facebook (ahora Meta) se consolidaron como los dos servicios de Internet más populares a nivel mundial por cuarto año consecutivo, mientras que ChatGPT se mantuvo en el primer lugar en la floreciente categoría de IA generativa. La guerra de bots de IA se intensifica con un único actor dominante : el bot de rastreo de Google superó la actividad de todos los demás bots de IA líderes, convirtiéndose en la principal fuente de tráfico automatizado de Internet.

: el bot de rastreo de Google superó la actividad de todos los demás bots de IA líderes, convirtiéndose en la principal fuente de tráfico automatizado de Internet. Los ciberdelincuentes se centran en nuevos objetivos vulnerables : por primera vez, las organizaciones de la sociedad civil y sin ánimo de lucro se han convertido en el sector más atacado, probablemente debido a la naturaleza sensible y al valor financiero potencial de los datos de sus usuarios.

: por primera vez, las organizaciones de la sociedad civil y sin ánimo de lucro se han convertido en el sector más atacado, probablemente debido a la naturaleza sensible y al valor financiero potencial de los datos de sus usuarios. Los gobiernos lideran como la principal causa de interrupciones importantes : casi la mitad de todas las interrupciones importantes de Internet observadas a nivel mundial fueron provocadas por acciones gubernamentales, incluso cuando las interrupciones causadas por cortes de cable disminuyeron casi un 50 % y las relacionadas con fallas de energía se duplicaron.

: casi la mitad de todas las interrupciones importantes de Internet observadas a nivel mundial fueron provocadas por acciones gubernamentales, incluso cuando las interrupciones causadas por cortes de cable disminuyeron casi un 50 % y las relacionadas con fallas de energía se duplicaron. Europa lidera el mundo en velocidad y calidad de Internet : los países europeos dominaron las métricas de conectividad global, y alcanzaron las velocidades de descarga promedio más altas (todas por encima de 200 Mbps). España obtuvo el primer puesto a nivel mundial en calidad general de Internet.

Estos datos provienen de Cloudflare Radar, una herramienta gratuita que permite que cualquiera vea las tendencias globales y la información en todo el ámbito de Internet. Radar está impulsado por datos de la red global de Cloudflare (una de las mayores del mundo, que abarca más de 330 ciudades en más de 120 países), y datos agregados y anonimizados de Resolución de DNS público 1.1.1.1 de Cloudflare, muy utilizado como una manera rápida y privada de navegar por Internet.

Para obtener más información sobre el Resumen del Año de Cloudflare, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", "pretender", "objetivo", "proyectar", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Este comunicado de prensa contiene declaraciones de proyecciones futuras expresas o implícitas que incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los planes y objetivos de Cloudflare para Cloudflare Radar, la red global de Cloudflare, los productos y la tecnología de Cloudflare, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los establecidos o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el informe trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentada el 30 de octubre de 2025, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer ocasionalmente ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.