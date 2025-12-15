Cloudflare veröffentlicht Bericht zu den wichtigsten Internettrends des Jahres

Ein Schlüsseljahr für das Internet war durch eine Verschärfung des Kampfs zwischen Bot-Betreibern, eine starke Zunahme von Angriffen auf zivilgesellschaftliche Organisationen und große Fortschritte bei der Post-Quanten-Verschlüsselung gekennzeichnet.

San Francisco (Kalifornien), 15. Dezember 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, veröffentlicht heute die sechste Ausgabe von „Das Jahr im Rückblick“ – eine der umfassendsten Betrachtungen der Entwicklung des Internets im Jahr 2025. Der Bericht rückt gemeinsam mit einem Blickpunkt-Report zu den beliebtesten Internetdiensten die größten Internet-bezogenen Trends, Datenverkehrsmuster und Sicherheitserkenntnisse des verstrichenen Jahres in den Fokus.

Das Internet ist heute weder aus dem Privat- noch aus dem Berufsleben wegzudenken. Doch in diesem Jahr hat sich die gesellschaftliche Bedeutung des World Wide Web durch ein starkes Wachstum und tiefgreifende technische Veränderungen noch einmal deutlich gewandelt. Weltweit ist der Internettraffic gegenüber 2024 um 19 Prozent gestiegen. Außerdem waren im Bereich KI tiefgreifende Veränderungen und Funktionserweiterungen zu verzeichnen. Gleichzeitig wurden wichtige Meilensteine in puncto Sicherheit erreicht: Post-Quanten-Verschlüsselung sichert inzwischen 52 Prozent des gesamten Datenverkehrs ab, was Internetnutzer auch vor zukünftigen Bedrohungen schützt. Mit diesem Wachstum gehen aber auch Herausforderungen einher: Im Zuge einer dramatischen Intensivierung des Cyberkriegs wurden mehr als 25 Rekord-DDoS-Angriffe registriert.

„Das Internet wandelt sich aber nicht einfach nur, es wird völlig umgekrempelt – etwa durch KI oder kreativere und raffiniertere Angriffsmethoden. Jeder Tag ist anders. Wir haben dieses Jahr das Erreichen mehrerer Internet-Meilensteine gefeiert. Allerdings haben wir auch Angriffe abgewehrt, die dem Begriff „Skalierung“ eine ganz neue Bedeutung verliehen haben. Außerdem sind wir Zeuge der dramatischen Herausforderungen geworden, denen das traditionelle Geschäftsmodell der Urheber von Online-Inhalten ausgesetzt ist“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Jede Sekunde läuft ein enormer Anteil des Internets über das Netzwerk von Cloudflare. In Anbetracht dessen stehen wir aus unserer Sicht besonders in der Pflicht, diese Veränderungen zu begleiten und ein besseres Internet für alle zu schaffen.“

Der Jahresrückblick von Cloudflare bietet wichtige datengestützte Erkenntnisse zu der sich wandelnden Internetlandschaft und trägt so zu einer besser informierten, widerstandsfähigeren und sichereren Online-Welt bei. Das war 2025 besonders wichtig:

Die Vorherrschaft von Google und Meta ist weiter ungebrochen : Google und Facebook (heute: Meta) waren das vierte Jahr in Folge die zwei beliebtesten Internetdienste der Welt. In der aufstrebenden Kategorie der generativen KI hat sich ChatGPT an der Spitze behauptet.

: Google und Facebook (heute: Meta) waren das vierte Jahr in Folge die zwei beliebtesten Internetdienste der Welt. In der aufstrebenden Kategorie der generativen KI hat sich ChatGPT an der Spitze behauptet. Im sich verschärfenden Kampf KI-gestützter Bots dominiert ein Akteur : Der Crawling-Bot von Google hat die Aktivität aller anderen führenden Anbieter übertroffen und war damit die größte Einzelquelle für automatisierten Internettraffic.

: Der Crawling-Bot von Google hat die Aktivität aller anderen führenden Anbieter übertroffen und war damit die größte Einzelquelle für automatisierten Internettraffic. Cyberkriminelle nehmen neue anfällige Ziele ins Visier : Erstmals haben sich die meisten Angriffe gegen zivilgesellschaftliche und gemeinnützige Organisationen gerichtet, was vermutlich durch die Sensibilität und den potenziellen finanziellen Wert ihrer Nutzerdaten zu erklären ist.

: Erstmals haben sich die meisten Angriffe gegen zivilgesellschaftliche und gemeinnützige Organisationen gerichtet, was vermutlich durch die Sensibilität und den potenziellen finanziellen Wert ihrer Nutzerdaten zu erklären ist. Hauptursache für größere Ausfälle war der Staat : Fast die Hälfte aller weltweit beobachteten größeren Störungen des Internets gingen auf staatliche Maßnahmen zurück. Durch Kabelschäden hervorgerufene Ausfälle sanken hingegen um fast 50 Prozent. Demgegenüber verdoppelten sich Unterbrechungen, die durch Stromausfälle verursacht wurden.

: Fast die Hälfte aller weltweit beobachteten größeren Störungen des Internets gingen auf staatliche Maßnahmen zurück. Durch Kabelschäden hervorgerufene Ausfälle sanken hingegen um fast 50 Prozent. Demgegenüber verdoppelten sich Unterbrechungen, die durch Stromausfälle verursacht wurden. Europa in Bezug auf Internetgeschwindigkeit und -qualität weltweit führend : Europäische Länder konnten im internationalen Vergleich die besten Kennzahlen für Konnektivität vorweisen und erreichten die höchste durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit (alle über 200 Mbit/s). Was die Internetqualität insgesamt betrifft, sicherte sich Spanien weltweit den Spitzenplatz.

Die zugrundeliegenden Daten stammen von Cloudflare Radar. Mit diesem Tool kann sich jede/r kostenlos über globale Trends und die Entwicklungen im Internet informieren. Radar stützt sich auf Daten aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare (einem der größten der Welt mit mehr als 330 Städten in über 120 Ländern) sowie auf gebündelte und anonymisierte Daten des öffentlichen DNS-Resolver 1.1.1.1 von Cloudflare, der weithin als schnelle und datenschutzfreundliche Möglichkeit zum Surfen im Internet genutzt wird.

Mehr über den Cloudflare-Bericht „Das Jahr im Rückblick“ erfahren Sie hier:

Informationen zu Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke überall noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste übergreifende Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

