Cloudflare, 2025년 주요 인터넷 동향 발표

봇 전쟁의 격화, 시민사회 단체를 겨냥한 공격의 급증, 그리고 포스트 퀀텀 암호화의 빠른 진전은 온라인 환경에 있어 중대한 전환점이 된 한 해를 보여줍니다

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 12월 15일 – 주요 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 오늘 제6차 연례 검토 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2025년의 인터넷 추세에 대한 가장 포괄적인 인사이트 중 하나입니다. 가장 인기 있는 인터넷 서비스에 대한 스포트라이트와 함께 이 보고서에서는 작년의 가장 중요한 인터넷 동향, 트래픽 패턴 및 보안 인사이트를 강조합니다.

인터넷은 개인 생활과 직장 생활에서 모두 중심적인 역할을 하고 있으며, 올해는 인터넷에 대한 사회 의존도가 크게 바뀌었고, 급격한 성장과 주요 기술 변화의 영향을 받았습니다. 전 세계 인터넷 트래픽은 전년 대비 19% 급증했으며, AI에는 상당한 변화가 일어났고 첨단 기능들도 도입되었습니다. 이와 동시에, 보안 분야에서도 중요한 이정표가 생겼습니다. 이제 포스트 퀀텀 암호화는 모든 인간 트래픽의 52%를 보호하여 인터넷 사용자를 미래의 위협으로부터 보호합니다. 그러나 이러한 성장과 함께 도전 과제도 뒤따랐으며, 사이버 전쟁이 급격히 격화되면서 25건이 넘는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다.

“인터넷은 단순히 변화하고 있는 것이 아니라, 근본적으로 다시 설계되고 있습니다. AI부터 점점 더 창의적이고 정교해지는 위협 행위자들까지, 매일매일이 이전과는 다른 양상으로 전개되고 있습니다. 올해 우리는 여러 인터넷의 이정표를 기념하는 한편, ‘규모’의 개념을 새로 정의할 만큼 거대한 공격들을 차단했고, 온라인 콘텐츠 제작의 전통적인 비즈니스 모델이 심각한 도전에 직면하는 모습도 목격했습니다.”라고 Cloudflare의 CEO이자 공동 창립자인 Matthew Prince는 말했습니다. “매초 엄청난 비율의 인터넷이 Cloudflare의 네트워크를 통해 실행되므로 우리는 이러한 변화를 탐색하고 모두를 위해 더 나은 인터넷을 구축하는 데 도움이 되는 고유한 책임이 있다고 생각합니다.”

Cloudflare의 연례 검토에서는 온라인 세계에 더 많은 정보를 제공하고, 복원력과 보안을 보장할 수 있도록 변화하는 인터넷 환경에 대한 핵심 데이터 인사이트를 공유합니다. 2025년의 주요 특징은 다음과 같습니다.

Google와 Meta의 독주, 정상 자리 유지 : Google과 Facebook(현 Meta)은 4년 연속으로 전 세계에서 가장 인기 있는 두 인터넷 서비스 자리를 굳건히 지켰으며, ChatGPT는 급성장 중인 생성형 AI 부문에서 1위 자리를 유지했습니다.

: Google과 Facebook(현 Meta)은 4년 연속으로 전 세계에서 가장 인기 있는 두 인터넷 서비스 자리를 굳건히 지켰으며, ChatGPT는 급성장 중인 생성형 AI 부문에서 1위 자리를 유지했습니다. 단일 지배적 플레이어로 더욱 치열해진 AI 봇 전쟁 : Google의 크롤링 봇은 다른 주요 AI 봇들의 활동량을 압도하며, 인터넷 전체에서 발생하는 자동화 트래픽의 최대 발생원으로 자리 잡았습니다.

: Google의 크롤링 봇은 다른 주요 AI 봇들의 활동량을 압도하며, 인터넷 전체에서 발생하는 자동화 트래픽의 최대 발생원으로 자리 잡았습니다. 사이버 범죄자들의 공격 대상이 새로운 취약 영역으로 이동 : 이번이 처음으로 시민사회 및 비영리 단체가 가장 많은 공격을 받은 분야로 나타났으며, 이는 이들이 보유한 사용자 데이터의 민감성과 잠재적인 금전적 가치 때문인 것으로 보입니다.

: 이번이 처음으로 시민사회 및 비영리 단체가 가장 많은 공격을 받은 분야로 나타났으며, 이는 이들이 보유한 사용자 데이터의 민감성과 잠재적인 금전적 가치 때문인 것으로 보입니다. 정부가 주요 인터넷 장애의 최대 원인으로 부상 : 전 세계적으로 관측된 주요 인터넷 장애의 거의 절반은 정부 조치로 인해 발생했으며, 해저 케이블 절단으로 인한 장애는 약 50% 감소한 반면, 전력 장애와 관련된 중단은 두 배로 증가했습니다.

: 전 세계적으로 관측된 주요 인터넷 장애의 거의 절반은 정부 조치로 인해 발생했으며, 해저 케이블 절단으로 인한 장애는 약 50% 감소한 반면, 전력 장애와 관련된 중단은 두 배로 증가했습니다. 인터넷 속도 및 품질 측면에서 세계를 선도하는 유럽 : 유럽 국가들이 가장 높은 평균 다운로드 속도(모두 200Mbps 이상)를 달성하며 전 세계 연결 지표를 지배했으며, 스페인이 전반적인 인터넷 품질 측면에서 전 세계 1위를 차지했습니다.

이 데이터는 누구나 인터넷을 통해 글로벌 동향과 인사이트를 볼 수 있도록 해주는 무료 도구인 Cloudflare Radar에서 가져온 것입니다. Radar는 Cloudflare의 글로벌 네트워크(120여 개 국가의 330여 개 도시를 아우르는 세계 최대 네트워크)의 데이터와 빠른 비공개 인터넷 브라우징 방식으로 널리 사용되고 있는 Cloudflare의 1.1.1.1 공용 DNS 확인자에서 집계 및 익명화된 데이터로 구동됩니다.

Cloudflare의 연례 검토에 대해 자세히 알아보려면 다음 자료를 확인하세요.

Cloudflare 정보 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 주요 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Cloudflare 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

미래지향적 진술 본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. 일부 사례에서는 진술에 “ 일 것이다”, “ 할 것이다”, “~해야 한다”, “예상된다”, “탐색한다”, “계획한다”, “예상할 수 있다”, “할 수 있다”, “ 의도,", "표적 지정", "프로젝트", " 고려하다", "믿다", "추정하다", "예측하다", "잠재력있다", "지속하다", 이들 단어의 부정 또는 기타 유사한 용어나 표현 Cloudflare의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 내용. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 언론 발표에 표시 혹은 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare Radar에 대한 Cloudflare의 계획과 목표, Cloudflare의 전역 네트워크, Cloudflare의 제품 및 기술, Cloudflare의 기술적 발전, 향후 운영, 성장, 이니셔티브 혹은 전략에 관한 진술, 그리고 Cloudflare의 CEO가 한 발언 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. Cloudflare에서 2025년 10월 30일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.