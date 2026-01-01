Programme de développeurs experts Cloudflare
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Dans le cadre de ce programme, nous resterons en contact particulier avec nos experts développeurs :
Nos équipes Produit et Ingénierie vous contacteront au sujet des mises à jour de la feuille de route et vous offriront un accès anticipé aux fonctionnalités, afin que nous puissions profiter de votre précieux retour d’expérience le plus tôt possible. Ce dernier nous permettra effectivement d’améliorer nos produits actuels et d’en concevoir de nouveaux !
Un canal privé et dédié sera mis en place avec notre équipe sur Discord.
Nous prévoyons également d’envoyer des produits promotionnels à l’équipe et de planifier des événements privés avec elle de manière régulière.
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