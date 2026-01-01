Programma Cloudflare Developer Expert

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I nostri team di prodotto e di ingegneria ti contatteranno per aggiornarti sulla roadmap e per darti accesso anticipato alle nuove funzionalità, in modo da poter raccogliere tempestivamente preziosi feedback. Questo ci aiuterà davvero a migliorare i prodotti attuali e a svilupparne di futuri!
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Abbiamo anche in programma di inviare del materiale promozionale e di organizzare regolarmente eventi privati con il team.
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