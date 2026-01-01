Cloudflare 개발자 전문가 프로그램
개발자 전문가 프로그램 참여 신청
이 프로그램의 일환으로, 당사는 다음과 같이 개발자 전문가들과 특별히 긴밀하게 소통할 것입니다.
우리 제품 및 엔지니어링 팀이 로드맵 업데이트와 관련해 연락드리고, 기능에 대한 얼리 액세스를 제공하여 초기 단계에서 귀중한 피드백을 확보할 것입니다. 이는 현재 제품을 개선하고 미래 제품을 구축하는 데 큰 도움이 됩니다!
Discord에 우리 팀과 소통할 수 있는 전용 비공개 채널이 제공됩니다.
또한, 일부 홍보 물품을 발송하고 정기적으로 팀과 비공개 이벤트 일정을 잡을 계획입니다.
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