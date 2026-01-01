Cloudflare Developer Expertプログラム
CloudflareのDeveloper Expertプログラムにお申し込みください。
このプログラムの一環として、当社の開発担当者より特別にご連絡いたします。
当社の製品エンジニアリングチームが、ロードマップの更新情報についてお知らせし、新機能への早期アクセスを可能にして、貴重なフィードバックを早期にいただけるようにします。お客様からのフィードバックは、現行製品の改善および将来の製品開発に役立てさせていただきます。
Discord上に専用のプライベートチャンネルを用意します。
お得情報のメール送付やチームとのプライベートイベントの日程設定も、定期的に行う予定です。
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