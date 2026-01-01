Cloudflare Developer Expert Program
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Im Rahmen dieses Programms werden wir in engem Kontakt mit unseren Entwickler-Experten bleiben:
Unsere Produkt- und Entwicklungsteams werden Sie zu Roadmap-Updates kontaktieren und Ihnen frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen ermöglichen, damit wir frühzeitig wertvolles Feedback einholen können. Das hilft uns sehr dabei, bestehende Produkte zu verbessern und zukünftige Lösungen zu entwickeln.
Im Discord wird es einen eigenen privaten Kanal mit unserem Team geben.
Außerdem planen wir, einige Werbegeschenke zu versenden und regelmäßig private Veranstaltungen mit dem Team zu organisieren.
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