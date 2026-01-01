Programa Developer Expert da Cloudflare
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Como parte do programa, mantemos contato estreito com os nossos especialistas em desenvolvimento:
Nossas equipes de produto e engenharia entram em contato para informar sobre atualizações de roteiros e concedem acesso antecipado a recursos, para que possamos obter feedback valioso desde o início. Isso realmente nos ajuda a aprimorar os produtos atuais e a criar os futuros.
Há um canal privado dedicado com nossa equipe no Discord.
Também planejamos enviar brindes e agendar eventos privados com a equipe regularmente.
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