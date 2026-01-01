Le secteur de la santé fait face à un ensemble de défis dans la manière dont il sécurise les plateformes de santé, accélère l'accès à ces dernières et protège les données des patients. Les nouvelles technologies rendent la prestation de services de santé plus efficace, mais introduisent également des risques possibles pour la sécurité. En outre, depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, les services de santé virtuels constituent une nécessité plutôt qu'un luxe. Dans le domaine de la santé, la sécurité des données, les performances du web et la fiabilité n’ont jamais été aussi importants.

Le livre blanc aborde :