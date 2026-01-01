Guide gratuit : résoudre les défis numériques auxquels font face les prestataires de services de santé aujourd'hui

Le secteur de la santé fait face à un ensemble de défis dans la manière dont il sécurise les plateformes de santé, accélère l'accès à ces dernières et protège les données des patients. Les nouvelles technologies rendent la prestation de services de santé plus efficace, mais introduisent également des risques possibles pour la sécurité. En outre, depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, les services de santé virtuels constituent une nécessité plutôt qu'un luxe. Dans le domaine de la santé, la sécurité des données, les performances du web et la fiabilité n’ont jamais été aussi importants.

Le livre blanc aborde :

  • les tendances constatées dans le secteur de la santé et les nouveaux défis présentés par ces dernières ;
  • les conditions imposées par les règlements relatifs à la confidentialité et à la sécurité des données ;
  • la marche à suivre pour relever ces défis tout en s'assurant du respect de la réglementation grâce à des solutions d'amélioration des performances et de la sécurité basées sur le cloud ;
  • les problématiques liées à l'intégration du télétravail au sein des processus utilisés par les prestataires de services de santé ;
  • la manière dont les solutions modernes de contrôle des accès peuvent répondre à ces problématiques.
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