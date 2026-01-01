O setor de saúde enfrenta uma variedade de desafios para proteger e acelerar as plataformas on-line e preservar os dados de pacientes. Novas tecnologias ajudam a tornar os serviços de saúde mais eficientes, mas também criam possíveis riscos de segurança. Além disso, serviços virtuais de saúde se transformaram em uma necessidade, em vez de um luxo, com a pandemia da COVID-19. Segurança de dados, performance na web e confiabilidade nunca foram tão importantes para o setor de saúde.

Este artigo técnico aborda: