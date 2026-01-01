Guia grátis: Uma solução para os desafios digitais enfrentados hoje pelos provedores de serviços de saúde
O setor de saúde enfrenta uma variedade de desafios para proteger e acelerar as plataformas on-line e preservar os dados de pacientes. Novas tecnologias ajudam a tornar os serviços de saúde mais eficientes, mas também criam possíveis riscos de segurança. Além disso, serviços virtuais de saúde se transformaram em uma necessidade, em vez de um luxo, com a pandemia da COVID-19. Segurança de dados, performance na web e confiabilidade nunca foram tão importantes para o setor de saúde.
Este artigo técnico aborda:
- Tendências atuais no setor de saúde e os novos desafios que essas tendências introduzem
- Os requisitos impostos pelos regulamentos de segurança e privacidade de dados
- Como enfrentar esses desafios e, ao mesmo tempo, alcançar a conformidade regulatória com soluções de segurança e desempenho baseadas em nuvem.
- Os desafios de incorporar o trabalho remoto aos processos dos provedores de serviços de saúde
- Como as soluções modernas de controle de acesso podem superar esses desafios.
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