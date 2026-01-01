El sector sanitario se enfrenta a una serie de desafíos a la hora de proteger y acelerar las plataformas digitales de salud, y garantizar la protección de los datos de los pacientes. Las nuevas tecnologías aumentan la eficacia de los servicios sanitarios, pero también entrañan posibles riesgos de seguridad. Además, los servicios sanitarios digitales se convirtieron en una necesidad más que en un lujo con el inicio de la pandemia de la COVID-19. La seguridad de los datos, el rendimiento web y la fiabilidad nunca han sido más importantes para el sector sanitario.

Este documento técnico aborda los siguientes temas: