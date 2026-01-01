Guía gratuita: Cómo resolver los desafíos digitales actuales de los proveedores de servicios sanitarios
El sector sanitario se enfrenta a una serie de desafíos a la hora de proteger y acelerar las plataformas digitales de salud, y garantizar la protección de los datos de los pacientes. Las nuevas tecnologías aumentan la eficacia de los servicios sanitarios, pero también entrañan posibles riesgos de seguridad. Además, los servicios sanitarios digitales se convirtieron en una necesidad más que en un lujo con el inicio de la pandemia de la COVID-19. La seguridad de los datos, el rendimiento web y la fiabilidad nunca han sido más importantes para el sector sanitario.
Este documento técnico aborda los siguientes temas:
- Tendencias en curso en el ámbito sanitario y los nuevos desafíos que presentan
- Los requisitos impuestos por las normas de seguridad y privacidad de los datos
- Cómo responder a estos retos y garantizar el cumplimiento normativo gracias a soluciones dedicadas al rendimiento y a la seguridad en la nube
- Los desafíos relacionados con la incorporación del teletrabajo en los procesos de los proveedores de servicios sanitarios.
- Cómo las soluciones modernas de control de acceso pueden superar esos desafíos.
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