無料ガイド：「現在ヘルスケアサービス提供機関が抱えるデジタル関連問題の解決」
ヘルスケア業界は、オンラインヘルスケアプラットフォームを保護と高速化を行いつつ患者データを保護する上で、さまざまな問題に直面しています。新しいテクノロジーを導入すると、ヘルスケアサービスをより効率的に提供できるようになりますが、潜在的なセキュリティリスクも招きます。さらに、新型コロナウィルス感染症の蔓延で、バーチャルヘルスケアはもはや贅沢なサービスではなく、必須になりました。ヘルスケアにおいて、データセキュリティ、Webパフォーマンス、信頼性がかつてないほど重要になっています。
このホワイトペーパーで扱う内容：
- 医療業界の最新トレンドと、それに伴う新たな課題
- データセキュリティやプライバシー規制による要求事項
- クラウドベースのパフォーマンスとセキュリティソリューションで、規制遵守を実現しながらこれらの課題に対応する方法
- 医療サービス提供者の業務にリモートワークを取り入れる際の課題
- 最新のアクセス制御ソリューションが、これらの課題をどのように解決できるか
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