ヘルスケア業界は、オンラインヘルスケアプラットフォームを保護と高速化を行いつつ患者データを保護する上で、さまざまな問題に直面しています。新しいテクノロジーを導入すると、ヘルスケアサービスをより効率的に提供できるようになりますが、潜在的なセキュリティリスクも招きます。さらに、新型コロナウィルス感染症の蔓延で、バーチャルヘルスケアはもはや贅沢なサービスではなく、必須になりました。ヘルスケアにおいて、データセキュリティ、Webパフォーマンス、信頼性がかつてないほど重要になっています。

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