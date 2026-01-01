Il settore sanitario si trova ad affrontare una serie di sfide nel modo in cui protegge e accelera le piattaforme sanitarie online e tutela i dati dei pazienti. Le nuove tecnologie rendono più efficiente la fornitura dei servizi sanitari, ma presentano anche potenziali rischi per la sicurezza. Inoltre, con l'avvento della pandemia di COVID-19, i servizi sanitari virtuali, più che un lusso sono diventati un'esigenza. Sicurezza dei dati, prestazioni Web ed affidabilità non sono mai state così importanti per il settore sanitario come in questo periodo.

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