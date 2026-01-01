Guida gratuita: risolvere le sfide digitali di oggi per i fornitori di servizi sanitari
Il settore sanitario si trova ad affrontare una serie di sfide nel modo in cui protegge e accelera le piattaforme sanitarie online e tutela i dati dei pazienti. Le nuove tecnologie rendono più efficiente la fornitura dei servizi sanitari, ma presentano anche potenziali rischi per la sicurezza. Inoltre, con l'avvento della pandemia di COVID-19, i servizi sanitari virtuali, più che un lusso sono diventati un'esigenza. Sicurezza dei dati, prestazioni Web ed affidabilità non sono mai state così importanti per il settore sanitario come in questo periodo.
In questo whitepaper trattiamo:
- Le attuali tendenze nel settore sanitario e le nuove sfide che esse presentano
- I requisiti imposti dalle normative sulla sicurezza dei dati e sulla privacy
- Come affrontare queste sfide rispettando al contempo le normative con soluzioni per le prestazioni e la sicurezza basate sul cloud
- Le sfide dell’integrazione del lavoro a distanza nei processi dei fornitori di servizi sanitari
- Come le moderne soluzioni di controllo degli accessi possono superare queste sfide.
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