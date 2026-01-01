Kostenloser Leitfaden: Wie Anbieter von Gesundheitsleistungen aktuelle digitale Herausforderungen meistern können
Die Sicherung und Beschleunigung von Gesundheitsplattformen im Netz und der Schutz von Patientendaten bergen zahlreiche Herausforderungen. Dank neuer Technologien erhöht sich zwar die Effizienz bei der Bereitstellung von Gesundheitsservices, sie schaffen aber auch potenzielle Sicherheitsrisiken. Zudem sind virtuelle Gesundheitsdienste seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie kein Luxus mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit. Nie waren Datensicherheit, Web-Performance und Zuverlässigkeit für die Gesundheitsbranche daher wichtiger.
Dieses Whitepaper thematisiert:
- Aktuelle Trends im Gesundheitssektor und die neuen Herausforderungen, die diese Trends mit sich bringen
- Die Anforderungen, die sich aus den Vorschriften zur Datensicherheit und zum Datenschutz ergeben
- Wie man diesen Herausforderungen mit cloudbasierten Performance- und Sicherheitslösungen begegnet und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erreicht
- Die Herausforderungen bei der Integration von Remote-Arbeit in die Prozesse von Anbietern von Gesundheitsleistungen
- Wie moderne Lösungen für die Zugangskontrolle diese Herausforderungen überwinden können.
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