Load Balancing für Multi-Cloud und Hybrid-Cloud: So funktioniert es

Was ist Lastverteilung?

Load Balancing ist eine Methode, bei der der globale und lokale Netzwerk-Traffic auf mehrere Server verteilt wird. Sie trägt dazu bei, die Arbeitslasten auf den Servern effizienter zu verteilen, die Performance der Anwendungen zu beschleunigen und die Latenz zu verringern. Die ersten Load Balancer waren physische Hardwaregeräte, die den Traffic auf die Server in einem Rechenzentrum verteilten. Neuere cloudbasierte Load Balancer verteilen den Traffic zwischen Servern in einer Cloud-Bereitstellung.

Was unterscheidet das hybride Load Balancing und das Multi-Cloud-Load Balancing vom traditionellen Load Balancing?

Viele Anwendungen basieren heute auf einer Multi-Cloud-Infrastruktur (mehrere Public Cloud Provider) oder auf einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur (eine Mischung aus Public Cloud und privater Cloud oder privatem Rechenzentrum). Unter diesen Umständen kann Load Balancing zwischen Servern die Performance oft nicht ausreichend steigern. Die Verteilung des Traffics zwischen Clouds und Rechenzentren ist genauso wichtig wie die Verteilung des Traffics auf einzelne Server. Eine Cloud, die weit mehr Last als eine andere trägt, kann die Kosten in die Höhe treiben und die Performance beeinträchtigen, was jedoch durch eine effektive Verteilung der Lasten vermieden werden kann.

Wie funktioniert Load Balancing über mehrere Clouds oder hybride Implementierungen hinweg?

Viele Cloud Load Balancer sind so konzipiert, dass sie innerhalb der Infrastruktur eines Cloud Service Providers funktionieren und nicht über mehrere Service Provider hinweg. Herkömmliche Load Balancer sind dagegen hardwarebasiert, das ist ineffizient für die Verteilung des Traffics auf weit entfernte Cloud-Server.

Aufgrund der verteilten Natur des Cloud Computing muss das Load Balancing für Multi-Cloud und Hybrid-Cloud plattformunabhängig, softwarebasiert und global sein:

Plattformunabhängig: Ein Multi-Cloud Load Balancer muss den Traffic unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur und den genutzten Cloud-Diensten verteilen können.

Softwarebasiert: Ein hardwarebasierter Load Balancer kann den Traffic nicht effizient über die Clouds hinweg leiten, da es innerhalb des Rechenzentrums, in dem der Load Balancer läuft, zu Engpässen kommen würde. Im Gegensatz dazu kann ein Load Balancer, der auf Software und nicht auf Hardware basiert, überall eingesetzt werden. Multi-Cloud Load Balancer sind cloudbasiert.

Global: Public Clouds sind geografisch verteilt. Um Nutzer in jeder Region zu erreichen und den Traffic an jede beliebige Cloud oder jeden beliebigen Ursprungsserver zu leiten, müssen Multi-Cloud Load Balancer den Traffic global verteilen können.

Aufgrund dieser Eigenschaften werden Multi-Cloud Load Balancer und Hybrid-Cloud Load Balancer in der Regel als Cloud-Service angeboten. Sie sind am effektivsten, wenn sie in einem verteilten Netzwerk laufen.

Unterstützt Cloudflare Load Balancing die Multi-Cloud und Hybrid-Cloud?

Cloudflare Load Balancing ist infrastrukturunabhängig: Es verwendet globalen Serverlastenausgleich (GSLB), um den Traffic dynamisch auf intakte Serverpools zu verteilen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Erfahren Sie mehr über Cloudflare Load Balancing oder über GSLB.