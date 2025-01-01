多云和混合云的负载平衡：它是如何工作的

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什么是负载均衡？

负载平衡是一种在几个服务器之间分配全局和局部网络流量的方法。它有助于更有效地分配服务器工作负载，加快应用程序性能，并减少延迟。最早的负载均衡器是在数据中心内的服务器之间分配流量的物理硬件设备。最近开发的基于云的负载平衡器，在云部署中的服务器之间分配流量。

混合云和多云负载平衡与传统负载平衡之间有何区别？

如今的许多应用程序依赖于多云（多个公共云提供商）或混合云（公共云和私有云或数据中心的混合）基础设施。在这种情况下，跨服务器的负载平衡通常不足以提高性能。在云和数据中心之间分配流量与在单个服务器之间分配流量一样重要。一个云运行的负载远大于另一个云会推高成本并降低性能，但通过有效地分配负载，可以避免这种情况。

负载平衡如何在多云或混合部署中运作？

许多云负载平衡器构建为在一个云服务提供商的基础设施内运行，而不是跨多个服务提供商。同时，传统的负载平衡器是基于硬件的，这对于将流量分配到遥远的云服务器来说效率很低。

由于云计算的分布式性质，多云和混合云的负载平衡必须与平台无关、基于软件且是全球性的：

平台无关性：多云负载平衡器必须能够分配流量，无论底层基础设施和正在使用的云服务如何。

基于软件：基于硬件的负载平衡器无法有效地跨云引导流量，因为流量会困在负载平衡器运行的数据中心内部。相反，在软件而不是硬件中运行的负载平衡器可以在任何地方运行。多云负载平衡器是基于软件的。

全球性：公共云在地理上是分布式的。为了联络任何地区的用户，并为位于任何地方的任何云或源服务器提供流量，多云负载平衡器需要能够在全球范围内引导流量。

由于这些属性，多云负载平衡器和混合云负载平衡器通常作为一种云服务提供。当它们在分布式网络上运行时，它们是最有效的。

Cloudflare 负载平衡是否支持多云和混合云？

Cloudflare 负载平衡与基础设施无关：它使用全局服务器负载平衡 (GSLB) 将流量动态分配到健康的服务器池，无论它们位于世界的哪个位置。了解有关 Cloudflare 负载平衡 或 GSLB 的更多信息。