多雲端與混合雲端負載平衡：如何運作

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什麼是負載平衡？

負載平衡是一種在幾個伺服器之間分配全域和本機網路流量的方法。它有助於更有效地分配伺服器工作負載，加快應用程式效能，並減少延遲。最早的負載平衡器是在資料中心內的伺服器之間分配流量的實際硬體裝置。最近開發的基於雲端的負載平衡器，在雲端部署中的伺服器之間分配流量。

混合雲端和多雲端負載平衡與傳統負載平衡有什麼區別？

如今的許多應用程式依賴於多雲端（多個公用雲端提供者）或混合雲端（公用雲端和私人雲端或資料中心的混合）基礎結構。在這種情況下，跨伺服器的負載平衡通常不足以提高效能。在雲端和資料中心之間分配流量與在單個伺服器之間分配流量一樣重要。一個雲端執行的負載遠大於另一個雲端會推高成本並降低效能，但透過有效地分配負載，可以避免這種情況。

負載平衡如何跨多個雲端或混合式部署運作？

許多雲端負載平衡器構建為在一個雲端服務提供者的基礎結構內執行，而不是跨多個服務提供者。同時，傳統的負載平衡器是基於硬體的，這對於將流量分配到遙遠的雲端伺服器來說效率很低。

由於雲端運算的分散式性質，多雲端和混合雲端的負載平衡必須與平台無關、基於軟體且是全球性的：

與平台無關：無論底層基礎結構和使用的雲端服務為何，多雲端負載平衡器都必須能夠分配流量。

基於軟體：基於硬體的負載平衡器無法有效地跨雲端引導流量，因為流量會困在負載平衡器執行的資料中心內部。相反，在軟體而不是硬體中執行的負載平衡器可以在任何地方執行。多雲端負載平衡器是基於軟體的。

全球性：公用雲端在地理上是分散式的。為了聯絡任何地區的使用者，並為位於任何地方的任何雲端或原始伺服器提供流量，多雲端負載平衡器需要能夠在全球範圍內引導流量。

由於具有這些屬性，多雲端負載平衡器和混合雲負載平衡器通常會以雲端服務的形式提供。當它們在分散式網路上執行時，它們是最有效的。

Cloudflare 負載平衡是否支援多雲端和混合雲端？

Cloudflare 負載平衡與基礎結構無關：它使用全球伺服器負載平衡 (GSLB) 將流量動態分配到運作良好的伺服器集區，無論它們位於世界何處。進一步瞭解 Cloudflare Load Balancing 或 GSLB。