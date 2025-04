Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que l'équilibrage de charge ?

L'équilibrage de charge est une méthode de répartition du trafic réseau global et local entre plusieurs serveurs. Il permet de répartir plus efficacement les charges de travail des serveurs, d'accélérer les performances des applications et de réduire la latence . Les premiers équilibreurs de charge étaient des dispositifs matériels physiques qui répartissaient le trafic entre les serveurs d'un centre de données. Les équilibreurs de charge basés sur le cloud, développés plus récemment, répartissent le trafic entre les serveurs dans un déploiement cloud .

Qu'est-ce qui différencie l'équilibrage de charge hybride et multi-cloud de l'équilibrage de charge traditionnel ?

De nombreuses applications reposent aujourd'hui sur une infrastructure multi-cloud (plusieurs fournisseurs de clouds publics ) ou hybrid cloud (un mélange de cloud public et de cloud privé ou de centre de données). Dans de telles circonstances, l'équilibrage de la charge entre les serveurs ne suffit souvent pas à améliorer les performances. La répartition du trafic entre les clouds et les centres de données est tout aussi importante que la répartition du trafic entre les serveurs individuels. Le fait qu'un nuage soit beaucoup plus chargé qu'un autre peut faire augmenter les coûts et réduire les performances, mais en répartissant efficacement les charges, on peut éviter ce problème .

Comment l'équilibrage des charges fonctionne-t-il sur plusieurs nuages ou sur des déploiements hybrides ?

De nombreux équilibreurs de charge en nuage sont conçus pour fonctionner au sein de l'infrastructure d'un fournisseur de services en nuage, et non entre plusieurs fournisseurs de services. Par ailleurs, les équilibreurs de charge traditionnels sont basés sur le matériel, ce qui est inefficace pour distribuer le trafic vers des serveurs en nuage éloignés.

En raison de la nature distribuée de l'informatique en nuage, l'équilibrage de charge des nuages multiples et hybrides doit être indépendant de la plateforme, basé sur des logiciels et global :

Agréable à la plateforme : Un équilibreur de charge multi-cloud doit pouvoir distribuer le trafic indépendamment de l'infrastructure sous-jacente et des services en nuage utilisés.

Basé sur le logiciel : Un équilibreur de charge basé sur le matériel ne peut pas diriger efficacement le trafic à travers les nuages, car le trafic s'engorgerait dans le centre de données où fonctionne l'équilibreur de charge. À l'inverse, un équilibreur de charge qui fonctionne en logiciel plutôt qu'en matériel peut fonctionner partout. Les équilibreurs de charge multi-cloud sont basés sur des logiciels.

Mondial : Les clouds publics sont répartis géographiquement. Pour atteindre les utilisateurs dans n'importe quelle région et servir le trafic vers n'importe quel nuage ou serveur d'origine situé n'importe où, les équilibreurs de charge multi-cloud doivent être capables de diriger le trafic à l'échelle mondiale.

En raison de ces attributs, les équilibreurs de charge multi-cloud et les équilibreurs de charge en nuage hybride sont généralement proposés en tant que service en nuage. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils fonctionnent sur un réseau distribué.

Cloudflare Load Balancing prend-il en charge le multi-cloud et le cloud hybride ?

L'équilibrage de charge Cloudflare est agnostique en matière d'infrastructure : il utilise l'équilibrage global de la charge des serveurs (GSLB) pour distribuer dynamiquement le trafic vers des pools de serveurs sains, où qu'ils se trouvent dans le monde. En savoir plus sur Cloudflare Load Balancing ou sur GSLB.