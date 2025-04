Link zum Artikel kopieren

Was ist Blob-Speicherung?

Blockspeicher sind eine Art von Cloud-Speicher, der Dateien und Daten in gleich große Blöcke unterteilt. Diese Speichermethode ermöglicht ein schnelles Abrufen von Daten, da sie nicht auf ein Dateisystem angewiesen ist. Zur Veranschaulichung: Sie suchen ein Buch im digitalen Katalog einer Stadtbibliothek oder sie wissen selbst genau, wo das Buch in den Regalen steht. Ersteres ist eher ein Dateispeicher, letzteres ein Blockspeicher.

Entwickler bevorzugen oft Blockspeicher für Anwendungen, die regelmäßig Daten aus dem Backend laden müssen. Die Blockspeicherung ist schnell und lässt sich sehr gut skalieren. Sie funktioniert auch gut mit verschiedenen Arten von Datenverarbeitungs- und Netzwerkmodellen, darunter Container Computing, Virtuelle Maschinen und Storage Area Networks (SANs).

Allerdings haben Blockspeicher auch ihre Tücken. Die Metadaten einer Datei müssen sehr einfach sein und können in der Regel nicht angepasst werden (man stelle sich eine Bibliothek vor, in der nur der Titel eines Buches gespeichert ist). Blockspeicher kosten auch mehr als einige andere Cloud-Speichermodelle, z. B. die Objektspeicherung.

Wie funktioniert Blockspeicherung?

Data write

Wenn eine Anwendung, die Blockspeicher verwendet, Daten in die Blockspeicherdatenbank schreibt, speichert sie diese nicht als eine Datei, sondern unterteilt sie in mehrere Abschnitte – die „Blöcke“. Diese Blöcke müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge gespeichert werden.

Eindeutige Kennung

Jeder Block hat eine eindeutige Kennnummer, mit der die Anwendung ihn später wiederfinden kann.

Daten-Lookup-Tabelle

Diese eindeutigen Kenner werden in einer Daten-Lookup-Tabelle gespeichert. Mit diesem Formal findet die Anwendung jeden Block leicht, wenn er benötigt wird.

Data read

Immer wenn in den Blöcken gespeicherte Daten angefordert werden, konsultiert die Anwendung die Daten-Lookup-Tabelle, um herauszufinden, wo die angeforderten Daten gespeichert sind. In der Regel sind die angeforderten Daten auf mehrere Blöcke verteilt. Die Anwendung ruft die Daten mit den Kennungen aus der Tabelle auf und fügt die verschiedenen Blöcke wieder in ihrer ursprünglichen Form zusammen.

Was sind die Vorteile der Blockspeicherung? Was sind die Nachteile?

Hier sind einige Vorteile:

Die Blockspeicherung ist schnell: Die Verwendung eindeutiger Kennungen anstelle der Suche nach Daten anhand von Metadaten oder einer Dateihierarchie bedeutet, dass die Daten extrem schnell abgerufen werden können.

Die Verwendung eindeutiger Kennungen anstelle der Suche nach Daten anhand von Metadaten oder einer Dateihierarchie bedeutet, dass die Daten extrem schnell abgerufen werden können. Mehrere Pfade führen zu den Daten: In Blockspeichern kann man auf die Daten auf mehreren Wegen zu greifen, da für den Abruf nur die eindeutige Kennung erforderlich ist. Im Gegensatz dazu muss man bei der Dateispeicherung dem Pfad der Dateihierarchie folgen, bis man die gewünschte Datei erreicht hat.

Hier sind einige Nachteile:

Blockspeicher sind teuer: Da Blockspeicher zum Teil für schnelle Performance optimiert sind, kosten sie mehr als Objektspeicher. Schließlich kostet ein Rennwagen auch mehr als ein Kleinbus.

Da Blockspeicher zum Teil für schnelle Performance optimiert sind, kosten sie mehr als Objektspeicher. Schließlich kostet ein Rennwagen auch mehr als ein Kleinbus. Blockspeichermetadaten sind begrenzt: Blockspeicher enthalten nur grundlegende Dateiattribute als Metadaten.

Was ist der Unterschied zwischen Blockspeicherung und Objektspeicherung?

Die Objektspeicherung speichert Dateien und Daten in einem so genannten „Data Lake“, einer nicht-hierarchischen Sammlung unstrukturierter Daten. Jede Art von Daten oder Dateiformat kann in den Objektspeicher aufgenommen werden, was bedeutet, dass die Metadaten im Gegensatz zum Blockspeicher komplex und individuell gestaltet werden können. Zu den häufigsten Verwendungszwecken von Objektspeichern zählen Medien (z. B. Video und Audio), Protokolle und Backups für die Notfallwiederherstellung, auch wenn diese Speichermethode extrem flexibel und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet ist.

Da Objektspeicher weder strukturiert noch hierarchisch aufgebaut sind, können sie schnell und nahezu unbegrenzt große Datenmengen speichern. Wenn Sie Ihre Kleidung einfach in eine große Reisetasche werfen, geht das Packen für den Urlaub auch schneller als wenn Sie die Kleidung sorgfältig falten und in einen Koffer sortieren. Ähnlich wie bei der ersteren Packmethode kann die Objektspeicherung jedoch die Effizienz beim Abrufen von Daten beeinträchtigen.

Objektspeicher vs. Blockspeicher Objektspeicher Blockspeicher Speicherkapazität Fast unbegrenzt Abhängig vom Anbieter Daten abrufen Manchmal langsam Schnell Metadaten Anpassbarkeit Einfach, begrenzt

Blob-Speicherung ist eine weitere Art der Objektspeicherung, die für Binary Large Objects (umgangssprachlich „Blobs“) verwendet wird. Sie eignet sich auch am besten für unstrukturierte Daten, die nicht oft abgerufen werden müssen.

Was ist der Unterschied zwischen Blockspeicher und Dateispeicher?

Die Cloud-Dateispeicherung ist im Wesentlichen eine traditionelle Hierarchie von Dateien und Ordnern, die in der Cloud gehostet wird. Datenordner sind in Verzeichnisse und Unterverzeichnisse eingebettet; und innerhalb jedes Ordners sind die Dateien zur einfachen Identifizierung mit Metadaten versehen. Die Dateispeicherung sorgt zwar für Ordnung in den Daten, lässt sich aber bei großen Datenmengen nicht sehr gut skalieren. Das Durchlaufen der Hierarchie kostet zusätzliche Zeit beim Abrufen von Daten.

Für einige Anwendungsfälle ist die Dateispeicherung jedoch sehr gut geeignet. Für Nutzer, die keine Daten auf Unternehmensebene speichern und abrufen müssen, ist die Dateispeicherung vielleicht genau das Richtige.

Was ist Cloudflare R2?

Die Kosten für den Abruf von Daten, auch bekannt als ausgehende Daten, sind heute ein großes Problem für Unternehmen. Als Gegenmaßnahme zu diesen steigenden Kosten bietet Cloudflare Objektspeicher zum Nulltarif über einen Service namens Cloudflare R2. R2 ermöglicht einen schnellen und kostenlosen Datenabruf und ist in Verbindung mit den verteilten Codefunktionen von Cloudflare Workers unendlich anpassbar. Mit diesem Dienst möchte Cloudflare Entwicklern und Unternehmen helfen, die Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter zu vermeiden.