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區塊儲存體是什麼？

區塊儲存體是一種雲端儲存體，可將檔案和資料分割為同樣大小的區塊。這種儲存方法允許快速擷取資料，因為它不依賴於檔案系統。想想查看市立圖書館的數位目錄以找到一本書，與確切知道一本書在書架上的確切位置之間的區別。前者更像是檔案儲存體，後者更像是區塊儲存體。

對於經常需要從後端載入資料的應用程式，開發人員通常偏好區塊儲存體。區塊儲存體速度快，可以很好地擴展。它也適用於多種類型的運算和網路模型，包括容器運算、虛擬機器和儲存區域網路 (SAN)。

但是，區塊儲存體並非沒有缺點。檔案中繼資料必須非常基本，通常無法自訂化（想像一個僅記錄書名的圖書館）。區塊儲存體也是比一些其他雲端儲存模式（例如物件儲存體）更昂貴的儲存選項。

區塊儲存體如何運作？

資料寫入

當使用區塊儲存體的應用程式將資料寫入區塊儲存資料庫時，而不是將資料儲存為一個檔案，它將資料分割成數個「區塊」。這些區塊不必以任何特定的順序儲存。

唯一識別碼

每個區塊都有一個唯一識別碼，可以讓應用程式在稍後找到它。

資料查詢表

這些唯一識別碼儲存在資料查詢表格中，這種格式可讓應用程式在需要時輕鬆找到每個區塊的位置。

資料讀取

每當請求儲存在區塊中的資料時，應用程式都會諮詢資料查找表以查找所請求資料的儲存位置。通常，請求的資料分佈在多個區塊上。應用程式使用表中的識別碼擷取資料，並將不同的區塊合併回其原始形式。

區塊儲存體有哪些優點？有哪些缺點？

優點包括：

區塊儲存體速度快： 使用唯一識別碼，而不是使用中繼資料或檔案階層搜尋資料，這意味著資料可以非常快速地擷取。

使用唯一識別碼，而不是使用中繼資料或檔案階層搜尋資料，這意味著資料可以非常快速地擷取。 擷取資料有多種路徑：區塊儲存體容許以多種方式存取資料，因為唯一識別碼就是擷取所需的全部資料。相比之下，檔案儲存體涉及遵循檔案階層路徑，直至到達所需的檔案。

缺點包括：

區塊儲存體費用昂貴： 部分原因是它已針對快速效能進行最佳化，所以區塊儲存體的成本高於物件儲存體。考慮一下賽車的成本如何比大型客貨車更高。

部分原因是它已針對快速效能進行最佳化，所以區塊儲存體的成本高於物件儲存體。考慮一下賽車的成本如何比大型客貨車更高。 區塊儲存體中繼資料受到限制：區塊儲存體僅包含基本檔案屬性作為中繼資料。

區塊儲存體與物件儲存體有何不同？

物件儲存體可將檔案和資料保留在所謂的「資料湖泊」中，這是非結構化資料的非階層式集合。任何類型的資料或檔案格式都可以進入物件儲存體中，這意味著與區塊儲存體不同，中繼資料可以是複雜和自訂化的。媒體（例如視訊和音訊）、記錄檔和災難復原備份是物件儲存體的一些常見用途，雖然它具有極高的彈性，並且適用於各種使用案例。

由於物件儲存體不是結構化或分層式的，因此它可以快速且幾乎無限地儲存大量資料 — 就像將衣服鬆散地扔進大包裡一樣，相比小心地將衣服折疊和分類到行李箱中，這是一種更快的度假打包方式。但是，就像以這種方式打包一樣，物件儲存體可以使資料擷取效率降低。

物件儲存體與區塊儲存體之對比 物件儲存體 區塊儲存體 儲存容量 幾乎無限 取決於廠商 資料擷取 有時候慢 快速 中繼資料 可自訂 基本，有限

Blob 儲存體是另一種類型的物件儲存體，用於二進位大型物件（口語稱為「Blob」）。對於不需要經常擷取的非結構化資料，它的效果也最好。

區塊儲存體與檔案儲存體有何不同？

雲端檔案儲存體基本上是檔案和資料夾的傳統階層架構，託管在雲端。數據資料夾嵌套在目錄和子目錄中，並且在每個資料夾內，檔案都標有中繼資料，以便於識別。檔案儲存體可讓資料井然有序，但不能很好地擴充到大量資料。通過階層架構會增加資料擷取的時間。

但是，檔案儲存體可能在某些使用案例中正常工作。無需以企業級規模儲存和擷取資料的個人可能會發現檔案儲存體符合他們的需求。

什麼是 Cloudflare R2？

資料擷取的成本（也稱為資料輸出）是當今組織的主要考量。為了應對這些不斷上升的成本，Cloudflare 透過名為 Cloudflare R2 的服務提供零輸出費用的物件儲存體。R2 允許快速且免費的資料擷取，並且與 Cloudflare Workers 的分佈式代碼功能配對時，它可以無限自訂。Cloudflare 旨在幫助開發人員和組織使用此服務避免廠商鎖定。