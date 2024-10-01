風險管理變得越來越複雜和低效，特別是在企業採用混合式工作、構建全新的數位應用程式以及最近嘗試 AI 之後。同時，為應對這不斷擴大的攻擊面而不斷增加各種安全工具，會導致可見度漏洞、警示倦怠和誤判。
隨著企業採用混合式工作，構建全新的數位應用程式和體驗，並實行數位化轉型，漏洞成倍增長。
由於整個 IT 環境中的可見度和相容性十分有限，孤立和過時工具中的資料讓安全團隊不堪重�負。
安全團隊花費過多的時間和精力來處理不同的工具，並回應大量警示，而其中許多並不構成風險。
進階風險評分模型可以偵測出可疑的使用者行為、惡意負載和 zero-day 威脅。
從 EPP 和 IDP 廠商處獲取風險分數。與 SIEM 和 XDR 平台�共用遙測資料。
針對全球各地的人員和應用程式實施一致的安全性原則。
對安全和效能事件的回應時間縮短
安全性和 IT 投資的總體擁有成本 (TCO) 降低
在管理系統/程序方面花費的時間減少*
偵測並因應使用者、攻擊者、機器人等的可疑活動。
透過 IDP 或 EPP 對存取要求進行身分和裝置狀態檢查。
Indeed 是世界上排名第一的求職網站（Comscore，總造訪次數，2023 年 10 月），求職者在該網站上可使用 28 種語言在 60 多個國家/地區搜尋數百萬個工作。
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Cloudflare 幫助我們更輕鬆、更有效地緩解風險，並簡化了我們在整個組織中實現 Zero Trust 的方式。