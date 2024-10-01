風險狀態管理

Risk posture hero

Cloudflare for Unified Risk Posture 不僅降低了風險，同時還減少了 SecOps 團隊必須進行的工作量。

透過實施自動化和動態風險狀態，評估風險，與其他工具交換資料，並在任何地方強制執行控制。

Risk posture hero
問題

攻擊面不斷成長，管理風險過於複雜

Illustration of a risk posture problem

風險管理變得越來越複雜和低效，特別是在企業採用混合式工作、構建全新的數位應用程式以及最近嘗試 AI 之後。同時，為應對這不斷擴大的攻擊面而不斷增加各種安全工具，會導致可見度漏洞、警示倦怠和誤判。

閱讀 Forrester 研究
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攻擊面不斷擴大

隨著企業採用混合式工作，構建全新的數位應用程式和體驗，並實行數位化轉型，漏洞成倍增長。

Complexity
工具太多，警示太多

由於整個 IT 環境中的可見度和相容性十分有限，孤立和過時工具中的資料讓安全團隊不堪重負。

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手動工作和時間浪費

安全團隊花費過多的時間和精力來處理不同的工具，並回應大量警示，而其中許多並不構成風險。

解決方案

更輕鬆地緩解整個攻擊面的風險

Risk posture solution diagram

Cloudflare for Unified Risk Posture 將風險狀態管理的多個方面匯集於一個完全整合的安全平台中。

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管理您的企業的風險狀態
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評估來自人員和應用程式的風險

進階風險評分模型可以偵測出可疑的使用者行為、惡意負載和 zero-day 威脅。

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與合作夥伴交換風險資料

從 EPP 和 IDP 廠商處獲取風險分數。與 SIEM 和 XDR 平台共用遙測資料。

安全護盾保護 2
大規模實施自動化風險控制

針對全球各地的人員和應用程式實施一致的安全性原則。

Cloudflare 客戶將安全團隊效率提高了 29%

Forrester 的新研究發現，Cloudflare 安全性服務透過集中的可見度、更快的偵測等，提高了安全效率。

詳閱案例研究
縮短回應時間、降低成本並減少時間浪費
75%

對安全和效能事件的回應時間縮短

48%

安全性和 IT 投資的總體擁有成本 (TCO) 降低

59%

在管理系統/程序方面花費的時間減少*

包括 30% 的財富 1000 強公司在內的全球領導者依賴於 Cloudflare

探索 Cloudflare 如何幫您管理風險狀態

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工作原理

透過我們的全球連通雲，提供強大的安全控制和風險評分

Cloudflare 將榮獲分析師認可的 SASEWAAP 功能與一個豐富的合作夥伴生態系統相結合，透過我們的全球連通雲在全球任何地方提供完整的風險狀態管理。

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動態風險評分

偵測並因應使用者、攻擊者、機器人等的可疑活動。

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套用狀態檢查

透過 IDP 或 EPP 對存取要求進行身分和裝置狀態檢查。

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推送記錄以進行進一步分析

使用 Cloudflare 記錄在 XDR 和 SIEM 平台中擴充調查。

Cloudflare 幫助 Indeed 管理風險

Indeed 是世界上排名第一的求職網站（Comscore，總造訪次數，2023 年 10 月），求職者在該網站上可使用 28 種語言在 60 多個國家/地區搜尋數百萬個工作。

每月有超過 3.5 億不重複訪客使用 Indeed 來搜尋工作、發佈簡歷、調查公司等。

Cloudflare 幫助我們更輕鬆、更有效地緩解風險，並簡化了我們在整個組織中實現 Zero Trust 的方式。

Anthony Moisant
·
副總裁、資訊長和安全長

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瞭解 Cloudflare 如何保護使用者、應用程式和網路以免遭多通道網路釣魚

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Risk posture enforce
解決方案簡述

深入探討 Cloudflare 如何統一風險狀態管理

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來源：

  1. *2023 年 Cloudflare TechValidate 對 Cloudflare 應用程式服務客戶的調查

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