随着企业采用混合办公模式，构建新的数字应用程序，以及最近开始试验人工智能，风险管理变得日益复杂和低效。与此同时，为应对不断扩大的攻击面而设计的安全工具日益臃肿，导致了可见性缺口、警报疲劳和误报。
随着企业采用混合办公模式、构建新的数字应用和体验，并追求数字转型，漏洞也成倍增加。
孤立、过时的工具发出的大量数据让安全团队无所适从，而且对 IT 环境的可��见性和兼容性均有限。
安全团队花费大量时间和精力处理各种不同的工具，对大量警报做出响应，其中许多警报并不构成风险。
高级风险评分模型检测可疑的用户行为、恶意有效负载和 zero-day 威胁。
从一流的 EPP 和 IDP 供应商获取风险评分。�与 SIEM 和 XDR 平台共享遥测数据。
在全球任何地点对人员和应用执行一致的安全策略。
加快对安全和性能事件的响应时间
降低安全和 IT 投资总拥有成本（TCO）
减少管理系统/流程所需时间*
检测并适应来自用户、攻击者、机器人等的可疑活动。
通过您的 IDP 或 EPP 对访问请求执行身份和设备态势检查。
Indeed 是全球第一求职网站（Comscore，总访问量，2023 年 10 月），允许求职者搜索来自 60 多个国家、28 种语言的数百万个职位。
每月有超过 3.5 亿唯一访问者使用 Indeed 搜索工作、发布简历、研究公司等。
Cloudflare 正在帮助我们更有效地以更少的努力降低风险，并简化了我们在组织中实施 Zero Trust 的方式。