风险态势管理

Risk posture hero

Cloudflare 统一风险态势（Unified Risk Posture）降低风险，同时减少 SecOps （安全运营）团队需要付出的努力。

评估风险，与其他工具交换数据，并通过自动化和动态的风险态势执行在每一个地方实施控制。

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问题

攻击面不断扩大，风险管理过于复杂

Illustration of a risk posture problem

随着企业采用混合办公模式，构建新的数字应用程序，以及最近开始试验人工智能，风险管理变得日益复杂和低效。与此同时，为应对不断扩大的攻击面而设计的安全工具日益臃肿，导致了可见性缺口、警报疲劳和误报。

阅读 Forrester 研究报告
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攻击面不断扩大

随着企业采用混合办公模式、构建新的数字应用和体验，并追求数字转型，漏洞也成倍增加。

Complexity
太多工具，太多警报

孤立、过时的工具发出的大量数据让安全团队无所适从，而且对 IT 环境的可见性和兼容性均有限。

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人工劳动和时间浪费

安全团队花费大量时间和精力处理各种不同的工具，对大量警报做出响应，其中许多警报并不构成风险。

解决方案

以更少的努力减轻整个攻击面的风险

Risk posture solution diagram

Cloudflare 统一风险态势将风险态势管理的多个方面整合在一个完全集成的安全平台中。

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管理企业的风险态势
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评估来自人员和应用的风险

高级风险评分模型检测可疑的用户行为、恶意有效负载和 zero-day 威胁。

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与合作伙伴交换风险数据

从一流的 EPP 和 IDP 供应商获取风险评分。与 SIEM 和 XDR 平台共享遥测数据。

安全盾保护 2
大规模执行自动化风险控制

在全球任何地点对人员和应用执行一致的安全策略。

Cloudflare 客户将安全团队效率提高了 29%

Forrester 新研究发现，Cloudflare 的安全服务通过集中可见性、更快的检测等方式提升了安全效率。

阅读报告
更快响应，更低成本，更少时间浪费
75%

加快对安全和性能事件的响应时间

48%

降低安全和 IT 投资总拥有成本（TCO）

59%

减少管理系统/流程所需时间*

全球领袖 —— 包括财富 1000 强的 30％ ——依赖Cloudflare 提供的服务

探索 Cloudflare 如何帮助企业管理风险态势

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工作方式

通过我们的全球连通云获得强大的安全控制和风险评分

Cloudflare 将得到分析师认可的 SASEWAAP 能力与丰富的合作伙伴生态系统结合起来，实现完整的风险态势管理，通过我们的全球连通云交付到全球任何地方。

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动态风险评分

检测并适应来自用户、攻击者、机器人等的可疑活动。

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执行态势检查

通过您的 IDP 或 EPP 对访问请求执行身份和设备态势检查。

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推送日志以供进一步分析

通过 Cloudflare Logs丰富 XDR 和 SIEM 平台中的调查。

Cloudflare 帮助 Indeed 管理风险

Indeed 是全球第一求职网站（Comscore，总访问量，2023 年 10 月），允许求职者搜索来自 60 多个国家、28 种语言的数百万个职位。

每月有超过 3.5 亿唯一访问者使用 Indeed 搜索工作、发布简历、研究公司等。

Cloudflare 正在帮助我们更有效地以更少的努力降低风险，并简化了我们在组织中实施 Zero Trust 的方式。

Anthony Moisant
·
高级副总裁、首席信息官兼首席安全官

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案例研究

资源

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了解 Cloudflare 如何保护用户、应用和网络免受多渠道网络钓鱼攻击

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Single Vendor SASE launch / promotion

来源：

  1. *2023年 Cloudflare 委托 TechValidate 进行的 Cloudflare 应用服务客户调查

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