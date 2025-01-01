Решения Cloudflare для унифицированного управления показателями снижают риски и упрощают работу SecOps-отделов.
Обеспечьте оценку рисков, обмен данными между инструментами и внедрение средств контроля везде — благодаря автоматизированному динамическому контролю показателей.
Схемы управления рисками становятся всё боле�е сложными и неэффективными, особенно когда компании переходят на гибридные режимы работы, увеличивают число приложений, а в последнее время еще и экспериментируют со средствами искусственного интеллекта. Между тем разнообразные системы безопасности, которые должны были бы справиться с расширением поверхности атаки, оборачиваются слепыми зонами, избытком предупреждений и ложноположительными срабатываниями.
Когда компании переходят на гибридную работу, создают новые приложения и функции, проводят цифровую трансформацию бизнеса, число уязвимостей возрастает.
На отдел безопасности обрушивается огромный поток данных от разрозненных и устаревших инструментов, которые не могут обеспечить полную прозрачность и совместимость в пределах ИТ-окружения.
Специалисты по безопасности тратят неразумно много времени и сил, пытаясь использовать разрозненные инструменты и реагировать на все поступающие предупреждения, многие из которых на самом деле не влияют на безопасность систем.
Решения Cloudflare для унифицированного управления показателями рисков объединяют многие аспекты этого процесса на базе одной полностью интегрированной платформы безопасности.
Усовершенствованные модели оценки рисков помогают выявлять опасное поведение, работу вредоносных объектов и угрозы zero-day.
Вы получаете индексы рисков от IDP-сервисов и платформ защиты конечных точек. И передаете данные телеметрии на платформы SIEM и XDR.
Вы внедряете единообразные политики безопасности в отношении пользователей и приложений, где бы они ни находились.
По результатам нового исследования Forrester было установлено, что сервисы безопасности Cloudflare позволили повысить надежность систем благодаря централизованному мониторингу, оперативному обнаружению угроз и многим другим преимуществам.
сокращение времени реагирования на инциденты в области безопасности и производительности
снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности
сокращение времени, затрачиваемого на управление системами/процессами*
Cloudflare объединяет системы SASE и WAAP, эффективность которых подтверждена аналитиками, а также инструменты широкой сети партнеров, и создает комплексное решение для управления показателями рисков, которое работает где угодно благодаря connectivity cloud.
Выявляйте и нейтрализуйте подозрительную активность пользователей, злоумышленников, ботов и так далее.
Проверяйте идентификаторы и состояние устройств, используя данные IDP-сервисов и платформ защиты конечных точек.
Улучшайте результаты анализа на платформах XDR и SIEM, используя журналы Cloudflare.
Indeed — это самый популярный агрегатор вакансий в мире (по общему числу посещений, согласно данным Comscore, октябрь 2023 г.). Он позволяет соискателям выполнять поиск среди миллионов объявлений более чем в 60 странах и на 28 языках.
Ежемесячно более 350 миллионов уникальных посетителей приходят на Indeed, чтобы искать работу, размещать резюме, проверять информацию о работодателях и так далее.
Cloudflare помогает нам более эффективно нейтрализовывать риски с меньшими усилиями и упрощает реализацию принципа Zero Trust в моей организации.
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