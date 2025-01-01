Управление показателями рисков

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Решения Cloudflare для унифицированного управления показателями снижают риски и упрощают работу SecOps-отделов.

Обеспечьте оценку рисков, обмен данными между инструментами и внедрение средств контроля везде — благодаря автоматизированному динамическому контролю показателей.

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ПРОБЛЕМА

Поверхности атаки увеличиваются, управлять рисками становится сложнее

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Схемы управления рисками становятся всё более сложными и неэффективными, особенно когда компании переходят на гибридные режимы работы, увеличивают число приложений, а в последнее время еще и экспериментируют со средствами искусственного интеллекта. Между тем разнообразные системы безопасности, которые должны были бы справиться с расширением поверхности атаки, оборачиваются слепыми зонами, избытком предупреждений и ложноположительными срабатываниями.

Читать исследование Forrester
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Увеличение поверхности атаки

Когда компании переходят на гибридную работу, создают новые приложения и функции, проводят цифровую трансформацию бизнеса, число уязвимостей возрастает.

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Слишком много инструментов и предупреждений

На отдел безопасности обрушивается огромный поток данных от разрозненных и устаревших инструментов, которые не могут обеспечить полную прозрачность и совместимость в пределах ИТ-окружения.

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Ручная работа и трата времени

Специалисты по безопасности тратят неразумно много времени и сил, пытаясь использовать разрозненные инструменты и реагировать на все поступающие предупреждения, многие из которых на самом деле не влияют на безопасность систем.

РЕШЕНИЕ

Более простая нейтрализация рисков по всей поверхности атаки

Risk posture solution diagram

Решения Cloudflare для унифицированного управления показателями рисков объединяют многие аспекты этого процесса на базе одной полностью интегрированной платформы безопасности.

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Risk posture solution diagram
Управление показателями рисков для вашего бизнеса
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Оценка рисков, связанных с людьми и приложениями

Усовершенствованные модели оценки рисков помогают выявлять опасное поведение, работу вредоносных объектов и угрозы zero-day.

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Обмен данными о рисках с партнерами

Вы получаете индексы рисков от IDP-сервисов и платформ защиты конечных точек. И передаете данные телеметрии на платформы SIEM и XDR.

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Внедрение масштабированных автоматических средств управления рисками

Вы внедряете единообразные политики безопасности в отношении пользователей и приложений, где бы они ни находились.

Клиенты Cloudflare повысили эффективность специалистов по безопасности на 29 %

По результатам нового исследования Forrester было установлено, что сервисы безопасности Cloudflare позволили повысить надежность систем благодаря централизованному мониторингу, оперативному обнаружению угроз и многим другим преимуществам.

Прочитать исследование
Более высокая скорость реагирования, более низкие затраты и меньше потерянного времени
75 %

сокращение времени реагирования на инциденты в области безопасности и производительности

48 %

снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности

59 %

сокращение времени, затрачиваемого на управление системами/процессами*

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

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Как это работает

Надежные средства контроля и индексы рисков — на базе connectivity cloud

Cloudflare объединяет системы SASE и WAAP, эффективность которых подтверждена аналитиками, а также инструменты широкой сети партнеров, и создает комплексное решение для управления показателями рисков, которое работает где угодно благодаря connectivity cloud.

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Динамическая оценка рисков

Выявляйте и нейтрализуйте подозрительную активность пользователей, злоумышленников, ботов и так далее.

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Проверка состояний

Проверяйте идентификаторы и состояние устройств, используя данные IDP-сервисов и платформ защиты конечных точек.

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Передача журналов для дальнейшего анализа

Улучшайте результаты анализа на платформах XDR и SIEM, используя журналы Cloudflare.

Cloudflare помогает Indeed в управлении рисками

Indeed — это самый популярный агрегатор вакансий в мире (по общему числу посещений, согласно данным Comscore, октябрь 2023 г.). Он позволяет соискателям выполнять поиск среди миллионов объявлений более чем в 60 странах и на 28 языках.

Ежемесячно более 350 миллионов уникальных посетителей приходят на Indeed, чтобы искать работу, размещать резюме, проверять информацию о работодателях и так далее.

Cloudflare помогает нам более эффективно нейтрализовывать риски с меньшими усилиями и упрощает реализацию принципа Zero Trust в моей организации.

Anthony Moisant
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Старший вице-президент, директор по ИТ и директор по безопасности

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Обзор предлагаемых решений

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Пресса

Читайте пресс-релиз о средствах унифицированного управления рисками от Cloudflare

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Читайте руководство для директора по ИБ, где рассказано, как унифицировать управление рисками

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Источники:

  1. * Cloudflare TechValidate: опрос клиентов сервисов Cloudflare для приложений, 2023 г.

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