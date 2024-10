La gestion des risques est de plus en plus complexe et inefficace, surtout depuis que les entreprises ont commencé à adopter de plus en plus le travail hybride, à développer de nouvelles applications numériques et, plus récemment, à expérimenter l'IA. En parallèle, la prolifération des ensembles d'outils de sécurité conçus pour lutter contre une surface d'attaque en pleine expansion entraîne des lacunes en matière de visibilité, un phénomène de lassitude due aux alertes et des faux positifs.