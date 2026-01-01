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Zaraz charge les outils tiers dans le Cloud, loin des navigateurs, ce qui améliore la vitesse, la sécurité et la confidentialité. Chargez sans effort des outils d'analyse, des pixels publicitaires, des widgets et bien d'autres types d'outils tiers, sans modifier leur code.

Pour les entreprises (qui disposent donc d'exigences personnalisées ou supplémentaires), merci de renseigner vos coordonnées dans le formulaire présenté sur cette page. Nous vous recontacterons très prochainement.