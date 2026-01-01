Cloudflare Zaraz
Un gestionnaire d'outils tiers conçu pour la vitesse, la confidentialité et la sécurité
Zaraz charge les outils tiers dans le Cloud, loin des navigateurs, ce qui améliore la vitesse, la sécurité et la confidentialité. Chargez sans effort des outils d'analyse, des pixels publicitaires, des widgets et bien d'autres types d'outils tiers, sans modifier leur code.
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