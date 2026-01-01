Cloudflare Zaraz
Manager für Tools von Drittanbietern, die auf Geschwindigkeit, Datenschutz und Sicherheit ausgelegt sind
Zaraz lädt Tools von Drittanbietern in die Cloud, weg von Browsern, und verbessert so die Geschwindigkeit, die Sicherheit und den Datenschutz. Laden Sie mühelos Analytics-Tools, Werbepixel, Widgets und andere Tools von Drittanbietern, ohne den Code zu ändern.
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