Cloudflare Zaraz
Gestor de herramientas de terceros diseñado para ofrecer velocidad, privacidad y seguridad
Zaraz carga las herramientas de terceros en la nube, lejos de los navegadores, y mejora la velocidad, la seguridad y la privacidad. Carga de manera eficiente herramientas de análisis, píxeles publicitarios, widgets y otras herramientas de terceros sin cambiar el código.
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