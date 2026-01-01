Cloudflare Zaraz
Gerenciador de ferramentas de terceiros feito para velocidade, privacidade e segurança
O Zaraz carrega as ferramentas de terceiros em nuvem, longe dos navegadores, melhorando a velocidade, a segurança e a privacidade. Carregue facilmente ferramentas de análise de dados, pixels de publicidade, widgets e outras ferramentas de terceiros sem alterar o código.
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