Cloudflare Zaraz
속도, 개인 정보 보호, 보안을 위해 설계된 타사 도구 관리자
Zaraz는 브라우저가 아닌 클라우드에 타사 도구를 로딩하여 웹 애플리케이션 속도, 보안성, 개인정보 보호를 개선합니다.코드를 바꿀 필요 없이 분석 도구, 광고 픽셀, 위젯, 기타 타사 도구를 간편하게 불러오세요.
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