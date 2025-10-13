Cloudflare intègre ses services à la plateforme Oracle Cloud Infrastructure afin de permettre à ses clients de dynamiser leurs applications et leurs workloads IA

Paris, le 13 octobre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce que sa plateforme sera disponible nativement sur OCI (Oracle Cloud Infrastructure) pour tous ses clients à travers le monde. Cette intégration permettra aux clients communs des deux entreprises de tirer parti des avantages proposés par Cloudflare en termes de sécurité, de performances et de résilience directement depuis la plateforme OCI, et ce pour l'ensemble de leurs applications hybrides, multicloud et hébergées sur OCI.

Un rapport signé Forrester Research a récemment révélé que 73 % des décisionnaires en matière d'infrastructure de connectivité réseau et de télécommunications en milieu professionnel affirmaient que leur entreprise était en train d'adopter la connectivité réseau multicloud. Ces environnements permettent aux entreprises de combiner et d'associer facilement les meilleures fonctionnalités de différents fournisseurs de cloud. Toutefois, la gestion et la sécurisation de ces dernières impliquent souvent des opérations de configuration manuelles, complexes et gourmandes en ressources. De même, à l'heure où les entreprises adoptent de plus en plus d'applications et de workloads IA, leurs environnements cloud gagnent également en complexité. Il en découle dès lors une nécessité impérative pour les entreprises de disposer de davantage de visibilité, de contrôle et de protection sur l'ensemble de leurs applications.

« Nous remarquons tous comment l'IA transforme la manière dont les entreprises et leurs collaborateurs travaillent. Nous nous devons donc d'accorder la même attention à la façon dont l'IA élargit le panorama des menaces », explique Tom Evans, Chief Partner Officer chez Cloudflare. « Les entreprises ont besoin d'une plateforme complète alliant flexibilité, performances et sécurité. L'intégration de nos services à la plateforme Oracle Cloud Infrastructure permettra aux entreprises, peu importe l'endroit où qu'elles se trouvent dans le monde ou l'environnement cloud qu'elles utilisent, d'exécuter leurs workloads sur une plateforme unifiée et dotée de fonctionnalités de pointe en termes de vitesse et de sécurité. »

« Chez Oracle, nous nous sommes engagés à aider nos clients à exécuter leurs workloads les plus essentiels de manière sécurisée et fiable, à l'échelle souhaitée », précise David Hicks, Group Vice President, ISV Ecosystem, Oracle North America. « Notre partenariat avec Cloudflare va permettre aux entreprises de protéger leurs workloads cloud et IA, tout en renforçant leur résilience et leurs performances sur l'ensemble des environnements hybrides et multicloud. Ensemble, nous donnerons aux entreprises la confiance nécessaire à l'innovation et à la réalisation de leur croissance, en sachant que leurs applications et leurs données sont protégées à chaque étape de leur parcours. »

Cloudflare gère l'un des réseaux les plus étendus et les plus interconnectés du monde. La plateforme sur laquelle repose son cloud de connectivité assure la sécurité, la rapidité et la fiabilité d'Internet pour un vaste ensemble d'organisations, dont des start-ups, des entreprises et des administrations publiques. Grâce à Oracle et Cloudflare, ces organisations peuvent désormais bénéficier d'une solution complète conçue pour leur permettre de sécuriser leurs applications et de soutenir l'innovation sur l'ensemble de leurs environnements cloud, mais aussi d'optimiser les performances et la sécurité pour les utilisateurs finaux de leurs applications.

Les clients communs de Cloudflare et d'Oracle peuvent :

Accélérer leurs applications accessibles au public et le processus d'inférence de l'IA : réduisez la latence partout dans le monde grâce à des fonctionnalités d'amélioration des performances à la pointe du secteur.

Renforcer la sécurité de l'IA : protégez vos workloads à l'aide d'une solution de protection contre les attaques DDoS, d'un pare-feu WAF, de services d'atténuation des bots et de mesures de contrôle Zero Trust.

Mettre en place des architectures hybrides et multicloud : connectez et orchestrez le trafic de manière sécurisée sur l'ensemble de vos environnements hybrides et multicloud grâce à une interface de contrôle unifiée.

Protéger leurs API : protégez l'ensemble de votre écosystème fournisseurs grâce au contrôle du volume des requêtes, à un ensemble d'informations sur les menaces et à des outils de protection des données.

Répondre aux impératifs de conformité sur l'ensemble des environnements numériques : respectez les conditions de conformité auxquelles sont soumises les entreprises grâce à la plateforme mondialement distribuée et orientée sécurité proposée par Cloudflare.

Cloudflare et Oracle seront sur scène à l'occasion de la Cloudflare Connect, la conférence destinée aux utilisateurs et organisée par Cloudflare à Las Vegas, afin de discuter en détail de cette nouvelle intégration. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce nouveau partenariat, nous vous invitons à assister à la session principale du 14 octobre et à consulter les ressources ci-dessous :

Note de bas de page : Rapport Forrester Research : The State Of Cloud Networking, 2024 (État des lieux de la connectivité cloud en 2024), 13 avril 2025

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine du cloud de connectivité. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare et sur radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

Le programme partenaires d'Oracle

Le programme partenaires d'Oracle permet à l'entreprise et à ses partenaires de stimuler la réussite et la dynamique commerciale de leurs clients communs. Récemment renforcé, ce programme permet aux partenaires de bénéficier d'un meilleur choix et d'une plus grande flexibilité, en leur proposant notamment plusieurs parcours, mais aussi une robuste gamme d'avantages fondamentaux couvrant la formation et l'habilitation, la collaboration en matière de stratégies de commercialisation, ainsi que des outils d'accélération technique et de soutien à la réussite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.oracle.com/partner/.

La marque commerciale Oracle

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. Entreprise fondatrice de cet écosystème, NetSuite a permis au monde d'entrer dans la nouvelle ère de l'informatique cloud.

