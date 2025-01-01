Cloudflare, 서비스를 Oracle Cloud Infrastructure와 통합하여 고객이 애플리케이션과 AI 워크로드를 강화할 수 있도록 지원

캘리포니아주 샌프란시스코 —2025년 10월 13일— Cloudflare, Inc. (NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 전 세계 고객들을 위해 자사 클라우드 연결성 플랫폼을 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)에서 기본적으로 제공할 것이라고 발표했습니다. 이렇게 하면 공동 고객은 하이브리드, 멀티클라우드, OCI가 호스팅하는 애플리케이션 전반에 걸쳐, OCI를 통해 직접 Cloudflare의 보안, 성능, 복원력을 활용할 수 있게 됩니다.

최근 Forrester Research 보고서에 따르면 기업 네트워킹 인프라 및 통신 분야 의사 결정권자의 73%가 회사에서 멀티클라우드 네트워킹을 채택하고 있다고 답했습니다. 조직에서는 이러한 환경을 통해 다양한 클라우드 공급자의 최고의 기능을 쉽게 조합하고 맞출 수 있지만, 이러한 환경을 관리하고 보호하려면 복잡하고 리소스가 많이 드는 수동 구성이 필요한 경우가 많습니다. 또한 조직에서 AI 애플리케이션과 워크로드를 채택하는 비율이 높아지면서 클라우드 환경이 점점 더 복잡해지고 있으므로 모든 애플리케이션에 대한 가시성, 제어, 보호를 확보하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

“우리는 모두 AI가 조직과 직원의 업무 방식을 변화시키고 있음을 알고 있습니다. 그만큼 우리는 AI가 위협 환경을 어떻게 확장하고 있는지에도 똑같은 관심을 기울여야 합니다”라고 Cloudflare의 최고 파트너 책임자 Tom Evans는 이야기합니다. “조직에는 유연성, 성능, 보안을 제공하는 포괄적인 플랫폼이 필요합니다. 당사는 Oracle Cloud Infrastructure와의 통합을 통해 클라우드 환경 전반에 걸쳐 모든 기업이 어디에서든 보안과 속도를 최우선으로 하는 통합 플랫폼에서 워크로드를 실행할 수 있도록 지원할 것입니다.”

“Oracle은 고객이 가장 중요한 워크로드를 안전하고 안정적이며 대규모로 실행할 수 있도록 최선을 다해 지원합니다”라고 Oracle 북미 ISV 생태계 부문 그룹 부사장 David Hicks는 이야기합니다. “Cloudflare와의 파트너십을 통해 우리는 조직들이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에 걸쳐 복원력과 성능을 강화하는 동시에 클라우드 및 AI 워크로드를 보호할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이번 파트너십 덕분에 기업들은 모든 단계에서 애플리케이션과 데이터가 보호되고 있다는 확신을 갖고 혁신과 성장에 집중할 수 있을 것입니다.”

Cloudflare는 클라우드 연결성 플랫폼을 통해 스타트업, 기업, 정부 등 다양한 조직에 글로벌 인터넷 보안, 속도, 안정성을 제공하며 세계에서 가장 크고 가장 많이 상호 연결된 네트워크 중 하나를 운영합니다. Oracle과 Cloudflare의 협력을 통해 조직들은 애플리케이션을 보호하고, 클라우드 환경 전반에서 혁신을 추진하며, 최종 사용자 애플리케이션 성능 및 보안을 최적화하는 완전한 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.

Cloudflare 및 Oracle 고객의 혜택:

퍼블릭 애플리케이션 및 AI 추론 가속화: 업계 최고의 성능으로 전 세계적으로 대기 시간을 줄입니다.

AI 보안 강화: DDoS 방어, WAF, 봇 완화, Zero Trust 제어로 워크로드를 보호합니다.

하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처 지원: 통합 제어로 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 트래픽을 안전하게 연결하고 오케스트레이션합니다.

API 보호: 레이트 리미팅, 위협 인텔리전스, 데이터 보호 기능으로 전체 벤더 생태계를 보호합니다.

디지털 환경 전반에서 규제 준수 해결: Cloudflare는 전 세계에 분산된 보안 우선 플랫폼으로 기업 규제 준수 요구 사항을 해결합니다.

Cloudflare와 Oracle은 라스베이거스에서 열리는 Cloudflare의 사용자 컨퍼런스인 Cloudflare Connect에서 무대에 올라 새로운 통합에 대해 깊이 있게 논의할 예정입니다. 새로운 파트너십에 대해 자세히 알아보려면, 10월 14일 주요 스테이지 세션에 참가하고 아래 리소스를 방문하세요.

각주: Forrester Research 보고서: 2024년 클라우드 네트워킹 현황, 2025년 4월 13일

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 주요 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다.가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Cloudflare 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Oracle의 파트너 프로그램 소개

Oracle의 파트너 프로그램은 Oracle과 파트너들이 공동의 고객 성공과 비즈니스 추진력을 추진할 수 있도록 지원합니다. 새롭게 강화된 이 프로그램은 파트너에게 선택의 폭과 유연성을 제공하며, 여러 프로그램 경로와 교육 및 지원, 시장 진출 협업, 기술 액셀러레이터, 성공 지원 등 기본적 이점을 다양하게 제공합니다. 자세한 내용은 https://www.oracle.com/partner/를 참조하시기 바랍니다.

Oracle 상표

Oracle, Java, MySQL, NetSuite는 Oracle Corporation의 등록 상표입니다. NetSuite는 클라우드 컴퓨팅의 새로운 시대를 추구한 최초의 클라우드 기업이었습니다.

Cloudflare 미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 언론 발표에 표시 혹은 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare의 애플리케이션 보안, 네트워크 보안, Zero Trust 서비스와 Cloudflare의 기타 제품 및 기술의 역량과 효과, Cloudflare의 애플리케이션 보안, 네트워크 보안, Zero Trust 서비스와 Cloudflare의 다른 제품 및 기술의 사용을 통해 Cloudflare 고객이 누리는 이점, Cloudflare와 Oracle Cloud Infrastructure의 파트너십, 그리고 이로 인해 Cloudflare 고객에게 미치는 잠재적 이점, Cloudflare의 제품 및 기술, 또는 관련 기능이 Oracle Cloud Infrastructure와 통합되고 현재 및 잠재적 Cloudflare 고객 모두가 이를 이용할 수 있는 시기, Cloudflare와 Oracle Cloud Infrastructure 제품을 통합함으로써 고객에게 제공되는 잠재적 이점, Cloudflare가 Oracle Cloud Infrastructure와의 파트너십 및 제품 통합을 통해 추가 고객을 유치하고 매출을 늘릴 수 있는 잠재적 기회, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브 또는 전략, Cloudflare의 최고 파트너 책임자 등이 전하는 다양한 의견이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다. Cloudflare에서 2025년 7월 31일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.