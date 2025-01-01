Cloudflare 將服務與 Oracle Cloud Infrastructure 整合，協助客戶增強應用程式和 AI 工作負載

加州舊金山 — 2025 年 10 月 13 日 — 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今天宣布，其全球連通雲平台將在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上原生提供，供全球客戶使用。這將使共同客戶能直接從 OCI 運用 Cloudflare 的安全防護、效能與韌性，涵蓋混合雲端、多雲端及 OCI 託管的應用程式。

近期一份 Forrester Research 報告發現，73% 的企業網路基礎架構與電信決策者表示，其所屬公司正在採用多雲端聯網架構。這類環境雖能讓組織輕鬆混合搭配不同雲端服務提供者的最佳功能，但其管理與防護往往涉及複雜、耗費資源且手動的設定流程。此外，隨著企業以更高速度採用 AI 應用程式與工作負載，其雲端環境正變得愈加複雜，使得對所有應用程式具備可視性、控制力與防護能力變得比以往任何時候都更加重要。

Cloudflare 合作夥伴長 Tom Evans 表示：「我們都看到 AI 正在改變組織及其員工的運作方式，而我們也需同等關注 AI 如何擴展我們的威脅範圍。組織需要一個能夠提供靈活性、效能和安全性的綜合平台。我們與 Oracle Cloud Infrastructure 的整合將有助於確保所有雲端環境中的企業都能在統一的平台上執行其工作負載，並將安全性和速度放在首位。」

Oracle 北美地區 ISV 生態系統集團副總裁 David Hicks 表示：「Oracle 致力於協助客戶安全、可靠且大規模地執行其最關鍵的工作負載。透過與 Cloudflare 的合作，我們將使企業能夠在保護雲端與 AI 工作負載的同時，增強其在混合雲端與多雲端環境中的韌性與效能。我們將共同努力，賦予企業創新與成長的信心，讓其確知自己的應用程式與資料在每一步都受到保護。」

Cloudflare 營運著全球規模最大、互聯程度最高的網路之一，其全球連通雲平台為各類組織（包括初創公司、企業與政府機構）提供全球性的網際網路安全性、速度與可靠性。透過 Oracle 與 Cloudflare 的合作，組織可以獲得一套完整的解決方案，以保護其應用程式的安全，實現跨雲端環境的創新，並最佳化終端使用者應用程式的效能和安全性。

Cloudflare 和 Oracle 客戶可以：

加速面向公眾的應用程式和 AI 推斷： 憑藉領先業界的效能減少全球延遲。

加強 AI 安全性： 使用 DDoS 防護、WAF、機器人緩解和 Zero Trust 控制保護工作負載。

支援混合及多雲端架構： 透過統一控制，在混合及多雲端環境中安全連線和協調流量。

保護 API： 利用限速、威脅情報和資料保護來保護整個廠商的生態系統。

滿足各種數位環境的合規性要求： 借助 Cloudflare 這個安全優先的全球分散式平台，滿足企業的合規性要求。

Cloudflare 與 Oracle 將於 Cloudflare Connect 同台亮相，這場在拉斯維加斯舉行的 Cloudflare 使用者大會將深入探討此次全新整合。欲瞭解更多關於此合作的細節，請參加 10 月 14 日的主會場議程，並造訪以下資源：

註腳：Forrester Research 報告：《2024 年雲端聯網現狀》(The State Of Cloud Networking, 2024)，2025年4月13日

關於 Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 radar.cloudflare.com。

關於 Oracle 合作夥伴計畫

Oracle 合作夥伴計畫協助 Oracle 及其合作夥伴共同推動客戶成功並提升業務發展動能。全新升級的計畫為合作夥伴提供了更多選擇和靈活性，提供多種計畫途徑以及一系列強大的基礎優勢，涵蓋訓練與賦能、市場推廣協作、技術加速器和成功支援。欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.oracle.com/partner/。

