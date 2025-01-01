Cloudflare、アプリケーションとAIワークロードの強化を支援するためにOracle Cloud Infrastructureとサービス統合

コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、自社のコネクティビティクラウドプラットフォームが、世界中のお客様に向けて、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）上でネイティブに提供されることを発表しました。これにより、Cloudflareのセキュリティ、パフォーマンス、レジリエンスをOCIから直接、ハイブリッド、マルチクラウド、OCIが、ホストするアプリケーションすべてに活用できるようになります。

最近のForrester Researchのレポートによると、企業のネットワークインフラストラクチャと電気通信の意思決定者の73%が、自社はマルチクラウドネットワーキングを採用していると回答しています。これらの環境により、企業はさまざまなクラウドプロバイダーのベストな機能を簡単に組み合わせて使えますが、その管理と安全確保には多くの場合、複雑かつリソース集約的な手動設定が必要です。また、AIアプリやワークロードの採用が進む中、クラウド環境はますます複雑化しており、すべてのアプリケーションの可視性、制御、保護がこれまで以上に重要になっています。

Cloudflareの最高パートナー責任者であるTom Evansは、「誰もがAIが企業や従業員の働き方をどのように変革しているかを理解しています。それと同時に、AIの脅威状況がどのように拡大しているかということにも注意を払う必要があります」と指摘します。Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「企業は、柔軟性、パフォーマンス、セキュリティを提供する包括的なプラットフォームを必要としています。Oracle Cloud Infrastructureとの統合により、企業は場所を問わず、あらゆるクラウド環境で、セキュリティとスピードを最優先にした統合プラットフォームでワークロードを実行できるようになります」と述べています。

Oracle North America、ISVエコシステム、グループバイスプレジデントのDavid Hicks氏は、「Oracleでは、お客様が最も重要なワークロードを安全かつ信頼性の高い規模で実行できるよう全力で支援しています。Cloudflareとのパートナーシップを通じて、組織がクラウドやAIワークロードを保護できるようにするのと同時に、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体のレジリエンスとパフォーマンスを強化できるようにしていきます。力を合わせ、企業がアプリケーションやデータをすべての段階で保護していることを確信し、革新と成長の自信を持てるようにしていく所存です」と述べています。

Cloudflareは、世界最大級の規模と相互接続性を持つネットワークを運営しており、そのコネクティビティクラウドプラットフォームは、スタートアップ企業、企業、政府機関など幅広い組織に、グローバルなインターネットセキュリティ、スピード、信頼性を提供しています。OracleとCloudflareを利用することで、企業はアプリケーションを保護し、クラウド環境全体でイノベーションを促進し、エンドユーザーアプリケーションのパフォーマンスとセキュリティを最適化するための完全なソリューションからメリットを得ることができます。

CloudflareとOracleのお客様には、以下が可能です。

外部公開アプリケーションとAI推論の高速化： 業界をリードするパフォーマンスで、世界中で遅延を低減します。

AIセキュリティの強化： DDoS攻撃対策、WAF、ボット軽減、Zero Trust制御によってワークロードを保護します。

ハイブリッドやマルチクラウドアーキテクチャの実現： 統合制御によって、ハイブリッドやマルチクラウド環境全体のトラフィックを安全に接続し、調整します。

APIの保護： レート制限、脅威インテリジェンス、データ保護によってベンダーエコシステム全体を保護します。

デジタル環境全体でコンプライアンスに対応： Cloudflareを活用するグローバルに分散されたセキュリティファーストのプラットフォームとして、企業のコンプライアンス要件に対応します。

CloudflareとOracleは、ラスベガスで開催されるCloudflareのユーザーカンファレンスであるCloudflare Connectに登壇し、新たな統合について踏み込んだ議論を行います。新しいパートナーシップの詳細については、10月14日のメインステージセッションにご参加ください。以下のリソースもご覧ください。

Footnote：Forrester Researchレポート：2024年クラウドネットワーキングの現状、2025年4月13日

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについてはradar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

SNS：ブログ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Oracleのパートナープログラムについて

Oracleのパートナープログラムは、Oracleとパートナーが共同で顧客の成功とビジネスの推進を図るための仕組みです。今回強化されたプログラムでは、パートナーに選択肢と柔軟性を提供し、複数の参加経路と、トレーニングや支援、マーケット投入の協力、技術的支援、成功支援など幅広い基本的な特典を用意しています。詳しくは詳細については、https://www.oracle.com/partner/をご覧ください。

Oracleの商標

Oracle、Java、MySQL、NetSuiteは、Oracle Corporationの登録商標です。NetSuiteは、クラウドコンピューティングの新時代を切り拓く最初のクラウド企業です。

Cloudflareの将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいはCloudflareの予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別できる場合があります。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースにて明示または黙示されている将来予想に関する記述には、以下に関するものを含みますが、それらには限定されません。Cloudflareのアプリケーションセキュリティ、ネットワークセキュリティ、Zero Trustサービス、Cloudflareのその他の製品や技術の機能と有効性。Cloudflareのアプリケーションセキュリティ、ネットワークセキュリティ、Zero Trustサービス、Cloudflareの他の製品やテクノロジーを使用することで得られるCloudflareのお客様にとってのメリット。CloudflareとOracle Cloud Infrastructureのパートナーシップ、そしてCloudflareのお客様への潜在的なメリット、Cloudflareの製品とテクノロジー、または関連する機能が利用されるタイミング。Oracle Cloud Infrastructureとの統合見込み。Cloudflareのすべてのお客様と見込みのお客様への一般公開。CloudflareとOracle Cloud Infrastructure製品を統合することでお客様にとっての潜在的メリット、Cloudflareがさらに多くのお客様を獲得し、および既存のお客様に販売を広げる潜在的可能性、CloudflareとOracle Cloud Infrastructureのパートナーシップや製品統合、Cloudflareの技術開発、将来の事業活動、成長、イニシアチブ、または戦略、Cloudflareの最高パートナー責任者その他によるコメント。実際の結果は、将来予想に関する記述または黙示された記述とは大きく異なる可能性があります。これには、Cloudflareが米国証券取引委員会（SEC）への報告書に記載されているリスクを含み、これに限定されない可能性があります。これには、Cloudflareの四半期ごとのレポートのフォーム10が含まれます-Qは2025年7月31日に提出、およびCloudflareがSECに適宜報告する可能性のある他の報告書も同様に提供します。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved.Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。