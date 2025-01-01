Cloudflare integra sus servicios con Oracle Cloud Infrastructure para ayudar a los clientes a optimizar las aplicaciones y las cargas de trabajo de IA

La integración permite que las empresas funcionen de manera más rápida y segura en todos los entornos de la nube

San Francisco, California —13 de octubre de 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que su plataforma de conectividad cloud estará disponible de forma nativa en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para los clientes de todo el mundo. Esto permitirá a los clientes compartidos aprovechar la seguridad, el rendimiento y la resiliencia de Cloudflare directamente desde OCI en las aplicaciones híbridas, multinube y alojadas en OCI.

Recientemente, un informe de Forrester Research reveló que el 73 % de los responsables de la toma de decisiones en materia de infraestructura de redes empresariales y telecomunicaciones afirmaron que sus empresas estaban adoptando redes multinube. Estos entornos permiten a las organizaciones combinar fácilmente las mejores funciones de diferentes proveedores de servicios en la nube, pero gestionarlos y protegerlos suele implicar configuraciones manuales complejas que consumen muchos recursos. Además, a medida que las organizaciones adoptan aplicaciones y cargas de trabajo de IA a un ritmo cada vez mayor, sus entornos en la nube se vuelven aún más complejos, por lo que es más importante que nunca tener visibilidad, control y protección sobre todas sus aplicaciones.

"Todos vemos cómo la IA está transformando la forma en que operan las organizaciones y sus empleados, y debemos prestar la misma atención a cómo la IA está ampliando nuestro panorama de amenazas", afirmó Tom Evans, director de socios de Cloudflare. “Las organizaciones necesitan una plataforma integral que ofrezca flexibilidad, rendimiento y seguridad. Nuestra integración con Oracle Cloud Infrastructure ayudará a garantizar que las empresas de todo el mundo, en cualquier entorno de la nube, puedan ejecutar sus cargas de trabajo en una plataforma unificada con la seguridad y la velocidad a la vanguardia".

"En Oracle, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a ejecutar sus cargas de trabajo más críticas de forma segura, confiable y a escala", afirmó David Hicks, vicepresidente de grupo, ecosistema ISV, Oracle Norteamérica. “A través de nuestra asociación con Cloudflare, permitiremos a las organizaciones proteger las cargas de trabajo en la nube y de IA, y mejoraremos la resiliencia y el rendimiento en entornos híbridos y multinube. Juntos, brindaremos a las empresas la confianza necesaria para innovar y crecer, con la garantía de que sus aplicaciones y datos están protegidos en cada paso del camino".

Cloudflare gestiona una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, con su plataforma de conectividad cloud que ofrece seguridad, velocidad y confiabilidad de Internet a nivel global para una amplia gama de organizaciones, incluidas las empresas emergentes, las corporaciones y los gobiernos. Con Oracle y Cloudflare, las organizaciones pueden beneficiarse de una solución completa para proteger sus aplicaciones, permitir la innovación en entornos de la nube y optimizar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones de los usuarios finales.

Los clientes de Cloudflare y Oracle pueden:

Acelerar las aplicaciones públicas y la inferencia de IA: reducir la latencia en todo el mundo con un rendimiento líder en el sector.

Reforzar la seguridad de la IA: proteger las cargas de trabajo con protección DDoS, WAF, mitigación de bots y controles Zero Trust.

Habilitar arquitecturas híbridas y multinube: conectar y organizar de forma segura el tráfico en entornos híbridos y multinube con un control unificado.

Proteger las API: proteger todo su ecosistema de proveedores con la limitación de velocidad, la información sobre amenazas y la protección de datos.

Abordar el cumplimiento normativo en todos los entornos digitales: abordar los requisitos de cumplimiento normativo empresarial como una plataforma distribuida globalmente y que prioriza la seguridad con Cloudflare.

Cloudflare y Oracle estarán en el evento de Cloudflare Connect, la conferencia de usuarios de Cloudflare en Las Vegas, para analizar en profundidad la nueva integración. Para conocer más sobre la nueva asociación, puedes asistir a la sesión del escenario principal el 14 de octubre y visitar los siguientes recursos:

Nota: Informe de Forrester Research: The State Of Cloud Networking, 2024, 13 de abril de 2025

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Acerca del programa de socios de Oracle

El programa de socios de Oracle ayuda a Oracle y a sus socios a impulsar el éxito conjunto de los clientes y el crecimiento empresarial. El programa recientemente mejorado brinda a los socios opciones y flexibilidad, y ofrece varias vías de programa y una sólida gama de beneficios fundamentales que abarcan la capacitación y la habilitación, la colaboración para la comercialización, los aceleradores técnicos y el apoyo para lograr el éxito. Para obtener más información, visita https://www.oracle.com/partner/.

Marca registrada de Oracle

Oracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle Corporation. NetSuite fue la primera empresa en la nube, lo que marcó el comienzo de la nueva era de la informática en la nube.

**** Proyecciones futuras de Cloudflare ****

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre las capacidades y la eficacia de la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red y los servicios Zero Trust de Cloudflare y otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare de la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red y los servicios Zero Trust de Cloudflare y otros productos y tecnología de Cloudflare, la asociación de Cloudflare con Oracle Cloud Infrastructure y los posibles beneficios que resulten para los clientes de Cloudflare, el momento en que los productos y la tecnología de Cloudflare, o cualquier función relacionada, estarán integrados con Oracle Cloud Infrastructure y estarán disponibles para todos los clientes actuales y potenciales de Cloudflare, los beneficios potenciales para los clientes de la integración de los productos de Cloudflare y Oracle Cloud Infrastructure, la oportunidad potencial para que Cloudflare atraiga a más clientes y amplíe las ventas a través de la asociación de Cloudflare y las integraciones de productos con Oracle nube Infrastructure, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o estrategias, y los comentarios realizados por el director de socios de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los establecidos o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el informe trimestral de Cloudflare en el Formulario 10 -Q presentada el 31 de julio de 2025, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer ocasionalmente ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.