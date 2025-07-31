L'activité de distribution de Cloudflare accélère avec de nouvelles évolutions du programme

San Francisco, Californie (États-Unis), 13 octobre 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce aujourd'hui l'accélération de son activité de distribution avec de nouvelles offres groupées de solutions déployées sur sa plateforme, destinées à ses partenaires. Les offres récemment lancées permettent aux partenaires du programme de partenariat PowerUP de Cloudflare d'aider les entreprises à mieux sécuriser et gérer leurs applications à l'aide d'offres groupées déployées sur une plateforme unique, éliminant ainsi la complexité liée à la multiplication des solutions.

Aujourd'hui, les entreprises utilisent davantage d'applications et de charges de travail IA afin d'accroître la rapidité et la productivité de leurs activités. Cependant, cette prolifération numérique entraîne également une augmentation du nombre d'applications devant être gérées et sécurisées. Traditionnellement, les partenaires avaient la responsabilité d'identifier et de gérer les solutions pour certains secteurs de l'entreprise uniquement, et ne disposaient pas d'une visibilité de l'ensemble des diverses applications qu'ils pouvaient utiliser. Afin de mieux protéger l'ensemble de leur organisation, les entreprises ont besoin de partenaires capables de proposer une approche consolidée de la sécurisation de l'ensemble de leur environnement, pas uniquement d'applications ou de départements spécifiques.

Le programme de partenariat PowerUP de Cloudflare propose désormais des offres groupées de solutions permettant d'équiper les partenaires des outils indispensables pour éliminer la complexité des applications, réduire le cyber-risque, faciliter la connectivité entre différents clouds et diminuer les coûts. Les nouvelles offres groupées de solutions permettent également de proposer des remises substantielles aux partenaires, en fonction de leur niveau et des solutions choisies. Chaque offre est conçue pour fournir aux clients un parcours clair de mise en œuvre de la connectivité réseau et de la sécurité, avec une architecture SASE et des services pour applications déployés à grande échelle.

« Les partenaires sont au cœur de la stratégie de commercialisation de Cloudflare. Au cours de l'année passée, nous avons inauguré des outils innovants, lancé des campagnes incitatives puissantes et étendu les mesures de soutien à l'activité afin d'aider nos partenaires à proposer à un plus grand nombre d'entreprises la sécurité, les performances et la fiabilité qu'offre la plateforme de cloud de connectivité de Cloudflare, » déclare Tom Evans, Chief Partner Officer chez Cloudflare. « Les partenaires s'adressent activement à nous pour aider les clients à consolider leurs solutions à grande échelle. Nos nouvelles offres groupées de solutions les aideront désormais à capitaliser sur cette opportunité. »

Témoignages de partenaires PowerUP

Cloudflare continue d'étendre ses partenariats stratégiques avec des intégrateurs de services mondiaux, des fournisseurs de services de sécurité gérés, des revendeurs et des distributeurs, parmi lesquels IBM Cloud, GuidePoint Security et Presidio, ainsi que d'autres grandes entreprises dans le monde entier.

« IBM et Cloudflare partagent l'engagement d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la rapidité dont bénéficient l'ensemble des propriétés Internet des entreprises, » précise Nataraj Nagaratnam, IBM Fellow, CTO, AI Security and Architecture. « Ensemble, avec l'offre IBM Cloud Internet Services, fondée sur les services de Cloudflare, nous avons fourni des solutions aux entreprises du monde entier, notamment à de grandes banques et compagnies d'assurance. Nous sommes fiers de collaborer avec Cloudflare et aspirons à fournir des solutions capables de résister à l'évolution d'Internet et du panorama des menaces. »

« GuidePoint Security est un conseiller de confiance auprès de nombreuses grandes entreprises dans le monde. En collaboration avec Cloudflare, nous fournissons aux entreprises la capacité de réduire les risques, de renforcer leurs protections internes et externes et de maintenir les performances sur l'ensemble de leurs environnements numériques, » déclare Mark Thornberry, SVP, Partnerships chez GuidePoint Security. « Nos clients, des institutions financières mondiales aux sociétés hôtelières multinationales, collaborent avec nous afin de renforcer leur stratégie de sécurité, et nous sommes fiers de les aider à sécuriser leurs activités, leurs équipes et leurs utilisateurs à travers le monde. »

« L'engagement de Presidio à réunir rapidité, qualité et innovation s'aligne parfaitement avec Cloudflare, une plateforme stratégique à laquelle les entreprises peuvent se fier pour sécuriser et optimiser leurs environnements, » déclare Jim Finn, Sales VP, Presidio. « Ensemble, nous aidons nos clients issus de différents secteurs de l'industrie, des services financiers et de la santé aux médias et à d'autres secteurs, à moderniser, protéger et optimiser leurs environnements en toute confiance. »

En 2025, le programme de partenariat PowerUP de Cloudflare a été récompensé par CRN. Il a reçu la récompense la plus prestigieuse, un classement 5 étoiles, pour son programme de partenariat, et Cloudflare a été reconnue parmi les 4 premiers fournisseurs de solutions de sécurité du cloud. Le programme a également reçu d'autres récompenses, l'année passée, parmi lesquelles :

Pour plus d'informations sur le programme de partenariat Cloudflare PowerUP, veuillez consulter les ressources ci-dessous :

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine du cloud de connectivité. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Soutenue par l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, la plateforme de Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte des clients de l'entreprise. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare et sur radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

