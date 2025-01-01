El negocio de canales de Cloudflare se acelera con nuevos avances en su programa

San Francisco, CA, 13 de octubre de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy la aceleración de su negocio de canales con nuevos paquetes de soluciones en toda su plataforma para socios. Los paquetes recientemente lanzados permiten a los socios del programa PowerUP de Cloudflare ayudar a las empresas a proteger y gestionar mejor sus aplicaciones a través de una única plataforma con paquetes personalizados, lo que elimina la complejidad de múltiples soluciones.

En la actualidad, las organizaciones utilizan más aplicaciones y cargas de trabajo de IA para acelerar y optimizar la productividad de sus negocios. Sin embargo, esta expansión digital también implica gestionar y proteger una mayor cantidad de aplicaciones.Tradicionalmente, a los socios se les ha encomendado la tarea de identificar y gestionar soluciones solo para determinadas áreas de una empresa, sin tener visibilidad de todas las aplicaciones que se pueden estar utilizando. Para proteger mejor toda la organización, las empresas necesitan socios que ofrezcan un enfoque consolidado que permita proteger todo su entorno, no solo aplicaciones o áreas comerciales específicas.

El PowerUP Partner Program de Cloudflare ahora ofrece paquetes de soluciones para que los socios tengan las herramientas necesarias para eliminar la complejidad de las aplicaciones, reducir el riesgo cibernético, habilitar la conectividad entre múltiples nubes y reducir costos. Estos nuevos paquetes también ofrecen importantes descuentos para los socios, según las soluciones y el nivel del socio. Cada paquete está diseñado para ofrecer a los clientes un camino claro que les permita adoptar servicios de red y seguridad con SASE y servicios de aplicaciones a escala.

"Los socios son la clave de la estrategia de comercialización de Cloudflare. El año pasado incorporamos herramientas innovadoras, lanzamos incentivos de alto impacto y ampliamos nuestras iniciativas de capacitación para que nuestros socios puedan ofrecer a más empresas la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de la plataforma de conectividad cloud de Cloudflare”, señaló Tom Evans, director de Alianzas de Cloudflare. "Los socios recurren a nosotros para ayudar a los clientes a consolidar servicios a escala. Con los nuevos paquetes de soluciones, ahora están mejor posicionados para aprovechar esta oportunidad”.

Testimonios de socios de PowerUP

Cloudflare continúa ampliando sus asociaciones estratégicas con integradores de servicios globales, proveedores de servicios de seguridad gestionada, revendedores y distribuidores; como IBM Cloud, GuidePoint Security y Presidio, entre otras organizaciones líderes de todo el mundo.

"Tanto IBM como Cloudflare comparten el compromiso de brindar a las empresas seguridad, fiabilidad y velocidad en sus propiedades de Internet", afirmó Nataraj Nagaratnam, miembro de IBM y director técnico de seguridad y arquitectura de IA. "Juntos, con IBM Cloud Internet Services impulsado por Cloudflare, hemos estado ofreciendo soluciones a empresas de todo el mundo, como grandes entidades bancarias y compañías de seguros. Nos enorgullece colaborar con Cloudflare para brindar soluciones capaces de resistir la evolución de Internet y el cambiante panorama de amenazas".

“GuidePoint Security es un asesor de confianza para muchas de las principales organizaciones del mundo. Junto con Cloudflare, ayudamos a las organizaciones a reducir el riesgo, reforzar la protección interna y externa, y mantener el rendimiento en todos sus entornos digitales”, afirmó Mark Thornberry, vicepresidente sénior de Asociaciones de GuidePoint Security. "Nuestros clientes, desde instituciones financieras globales hasta empresas hoteleras multinacionales, trabajan codo a codo con nosotros para reforzar el estado de la seguridad, y nos enorgullece ayudar a proteger sus negocios, equipos y usuarios en todo el mundo".

"El compromiso de Presidio de ofrecer velocidad, calidad e innovación está alineado perfectamente con Cloudflare como la plataforma estratégica en la que las empresas pueden confiar para proteger y optimizar sus entornos", afirmó Jim Finn, vicepresidente de Ventas de Presidio. "Juntos, empoderamos a los clientes de todos los sectores, desde los servicios financieros y la atención médica hasta los medios de comunicación y otros, para que modernicen, protejan y optimicen sus entornos con confianza".

En 2025, el PowerUP Partner Program de Cloudflare fue premiado por CRN, con el galardón más alto de una clasificación de 5 estrellas por su programa de socios y fue reconocido entre los 4 principales proveedores de seguridad en la nube. Otros reconocimientos del año pasado:

Para obtener más información sobre PowerUP Partner Program de Cloudflare, consulta los recursos a continuación:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y la efectividad de los servicios de aplicaciones y SASE de Cloudflare, y otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare de usar los servicios de aplicaciones y SASE de Cloudflare, y otros productos y tecnologías de Cloudflare, la asociación de Cloudflare con los miembros de PowerUP Partner Program y los potenciales beneficios resultantes para los clientes de Cloudflare, la oportunidad potencial para Cloudflare de atraer más clientes y de ampliar las ventas a clientes existentes a través de las asociaciones de Cloudflare con miembros de PowerUp Partner Program, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director de Alianzas de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los establecidos o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el informe trimestral de Cloudflare en el Formulario 10 -Q presentada el 31 de julio de 2025, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer ocasionalmente ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.