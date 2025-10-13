Erweiterung des Angebots im Rahmen des Channel-Partner-Programms von Cloudflare

San Francisco, Kalifornien, 13. Oktober 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt die Erweiterung seines Channel-Angebots um neue Partner-Lösungspakete für seine gesamte Plattform bekannt. Mit diesen maßgeschneiderten Paketen können die Mitglieder des PowerUP-Partnerprogramms von Cloudflare Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen über eine einzige Plattform besser abzusichern und zu verwalten. So lässt sich die Unübersichtlichkeit beseitigen, die durch den parallelen Einsatz verschiedener Lösungen verursacht wird.

Für höhere Schnelligkeit und Produktivität setzen Unternehmen heute auf eine größere Zahl von Anwendungen und KI-Workloads. Das führt zu digitalem Wildwuchs und hat zur Folge, dass mehr Applikationen gepflegt und geschützt werden müssen. Bisher wurden meist externe Partner mit der Identifizierung und Verwaltung von Lösungen für ausgewählte Bereiche eines Unternehmens betraut. Diesen fehlte jedoch ein umfassender Überblick über alle von dem Unternehmen verwendeten Anwendungen. Für einen besseren Rundumschutz braucht man Partner, die mit einem konsolidierten Ansatz zur Absicherung der gesamten Umgebung aufwarten können und sich nicht nur auf bestimmte Anwendungen oder Geschäftsbereiche beschränken.

Mit den Werkzeugen der neuen Lösungspakete des PowerUP-Partnerprogramms von Cloudflare können Partner Anwendungskomplexität beseitigen, Cyberrisiken reduzieren, Verbindungen zwischen mehreren Clouds ermöglichen und Kosten senken. Außerdem bieten die Pakete je nach Partnerstufe und Lösung umfangreiche Preisnachlässe. Jedes Paket ist so zugeschnitten, dass jedem Kunden ein klarer Weg für die Einführung von Netzwerk- und Sicherheitsdiensten mit SASE- und Anwendungsservices aufgezeigt wird.

„Partner stehen im Zentrum der Markteinführungsstrategie von Cloudflare. Im vergangenen Jahr haben wir innovative Tools veröffentlicht, zugkräftige Anreize geschaffen und die Vertriebsmöglichkeiten erweitert. So helfen wir unseren Partnern dabei, mehr Unternehmen mit der Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit der Connectivity Cloud-Plattform von Cloudflare auszustatten“, erklärt Tom Evans, Chief Partner Officer von Cloudflare. „Partner kommen für die Unterstützung ihrer Kunden bei groß angelegten Konsolidierungen von sich aus auf uns zu. Jetzt helfen ihnen unsere neuen Lösungspakete, diese Chance zu nutzen.“

Erfahrungsberichte von PowerUP-Partnern

Cloudflare baut strategische Partnerschaften mit internationalen Dienstintegratoren, Anbietern von Managed Security Services, Resellern und Akteuren aus der Distribution weiter aus. Dazu zählen IBM Cloud, GuidePoint Security und Presidio.

„Sowohl IBM als auch Cloudflare wollen Unternehmen die für ihre Websites und Internetanwendungen benötigte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit verschaffen”, sagt Nataraj Nagaratnam, Fellow, CTO, AI Security and Architecture bei IBM. „Gemeinsam können wir mit den von Cloudflare unterstützten IBM Cloud Internet Services Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt anbieten, darunter große Banken und Versicherungsgesellschaften. Wir sind stolz darauf, bei der Bereitstellung von Lösungen, die mit der dynamischen Internet- und Bedrohungslandschaft Schritt halten können, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten.“

„Viele Spitzenunternehmen weltweit vertrauen auf die Beratung von GuidePoint Security. Zusammen mit Cloudflare geben wir Unternehmen die Möglichkeit, Risiken zu senken, ihre internen und externen Schutzvorkehrungen zu verstärken und die Performance in ihren digitalen Umgebungen zu gewährleisten“, erklärt Mark Thornberry, SVP, Partnerships bei GuidePoint Security. „Unsere Kunden – von global tätigen Finanzinstituten bis hin zu multinationalen Akteuren im Hotel- und Gaststättengewerbe – arbeiten Hand in Hand mit uns daran, ihr Sicherheitsniveau zu erhöhen. Wir sind stolz darauf, zum Schutz dieser Unternehmen, ihrer Mitarbeitenden und ihrer Nutzer weltweit beitragen zu können.“

„Presidio hat sich die Ziele Geschwindigkeit, Qualität und Innovation auf die Fahne geschrieben. Damit passen wir perfekt zu Cloudflare als einer strategischen Plattform, die Unternehmen für die Absicherung und Optimierung ihrer Umgebungen nutzen“, so Jim Finnland, Sales VP bei Presidio. „Gemeinsam ermöglichen wir Kunden aus Bereichen wie dem Finanzdienstleistungssektor, dem Gesundheitswesen oder der Medienbranche, ihre Umgebungen auf zuverlässige Weise zu modernisieren, zu schützen und zu optimieren.“

Das PowerUP-Partnerprogramm von Cloudflare wurde 2025 von CRN mit 5 Sternen bewertet, dem bestmöglichen Ranking. Außerdem wurde Cloudflare als einer der vier führenden Cloud-Sicherheitsanbieter gewürdigt. Weitere Auszeichnungen der vergangenen zwölf Monate:

Weitere Informationen zum PowerUP-Partnerprogramm von Cloudflare:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich der Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

